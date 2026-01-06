Скільки ФОПів закрилося на Харківщині за рік: статистика

За 11 місяців 2025 року на Харківщині закрив власну справу 20481 підприємець. Це третій показник в Україні, інформує ресурс «Опендатабот».

Попереду тільки Київ – у столиці припинили діяльність 32469 ФОПів. На другому місці по закриттях Дніпропетровщина – 22645 підприємців.

«250209 ФОПів закрилось від початку 2025 року в Україні. Пік закриттів припав на січень — тоді, після півторамісячної перерви у роботі реєстрів, одразу задокументували закриття 59723 підприємці. 2 роки та 4 місяці складає середній термін роботи ФОПа в Україні». – зазначили аналітики.

За їхніми даними, найбільш вразливими торік були ФОпи, що працюють у роздрібній торгівлі – на них припадає третина закриттів (77705). В середньому, такі бізнеси існують менш як 3 роки. Ще 16909 підприємців у сфері оптової торгівлі припинили свою роботу у 2025 році.

У Харківській міськраді повідомили, що у 2025 році 11008 ФОПів виявили бажання відкрити власну справу та офіційно зареєстрували бізнес у Харкові.

«Протягом січня-грудня 2025 року 424 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу. Станом на 1 січня 2026 року кількість фізичних осіб-підприємців у Харкові склала понад 128,6 тис. осіб, тоді як на початок 2025 року їх було 117,9 тис», – зазначили у мерії.

