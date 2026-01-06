Низка електричок на Харківщині змінять графік руху наприкінці січня
На Харківщині з 19 по 24 січня деякі приміські поїзди курсуватимуть за тимчасовим зміненим графіком.
Про це повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди». Причина: ремонтні роботи.
Зокрема, йдеться про поїзди:
№6651 Сахновщина – Берестин, відправлення о 06:18, прибуття о 07:18 (замість 05:52 та 06:58 відповідно)
№6654 Берестин – Сахновщина, відправлення о 08:12, прибуття о 09:15 (замість 08:30 та 09:33 відповідно).
Актуальний розклад та постанційний графік руху можна перевірити на офіційному сайті.
Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, в АТ «Укрзалізниця» інформували, що через запізнення поїзда №6272 Ароматна – Лозова затримається поїзд №6825/6815 Харків-Пасажирський – Лозова – Гусарівка.
Читайте також: Аварія з автобусом на Харківщині: постраждали 18 людей (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", графік, потяг, харківщина, электричка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Низка електричок на Харківщині змінять графік руху наприкінці січня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 12:33;