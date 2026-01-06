Низка електричок на Харківщині змінять графік руху наприкінці січня

На Харківщині з 19 по 24 січня деякі приміські поїзди курсуватимуть за тимчасовим зміненим графіком.

Про це повідомили в телеграм-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди». Причина: ремонтні роботи.

Зокрема, йдеться про поїзди:

№6651 Сахновщина – Берестин, відправлення о 06:18, прибуття о 07:18 (замість 05:52 та 06:58 відповідно)

№6654 Берестин – Сахновщина, відправлення о 08:12, прибуття о 09:15 (замість 08:30 та 09:33 відповідно).

Актуальний розклад та постанційний графік руху можна перевірити на офіційному сайті.

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, в АТ «Укрзалізниця» інформували, що через запізнення поїзда №6272 Ароматна – Лозова затримається поїзд №6825/6815 Харків-Пасажирський – Лозова – Гусарівка.