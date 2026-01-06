Live

Аварія з автобусом на Харківщині: постраждали 18 людей (фото)

Події 12:13   06.01.2026
Вікторія Яковенко
Аварія з автобусом на Харківщині: постраждали 18 людей (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

ДТП сталася 5 січня близько 15:45 у місті Південне, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Kia Sorento, що рухався в напрямку Мерефи, не впорався з керуванням.

«Внаслідок чого транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з пасажирським автобусом Mercedes-Benz Sprinter», – з’ясували у поліції.

Внаслідок аварії постраждали 18 людей від 17 до 70 років – пасажири автобуса, пасажир Kia Sorento, а також водії авто. Трьом жінкам надали медичну допомогу на місці, інших потерпілих шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

авария на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, 3 січня внаслідок ДТП у Богодухові загинули двоє людей, ще двоє травмовані.

Читайте також: Обстріли Куп’янщини сьогодні: Канашевич розповів про наслідки

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
Мінус нафтобаза окупантів; пожежа в центрі Харкова – підсумки 7 січня
07.01.2026, 23:00
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
Ціни злетять: харківський бізнес висунув вимоги до Кабміну (відео)
07.01.2026, 21:16
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
Новини Харкова – головне 7 січня: фронт, пожежа у центрі, захист від бурульок
07.01.2026, 22:00
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
Пожежа у центрі Харкова: що горіло, врятували вісім людей (фото, відео)
07.01.2026, 13:49
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
Як 8 січня вимикатимуть світло у Харківській області: графіки
07.01.2026, 21:35
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
США захопили танкер під прапором РФ і судитимуть російських моряків – CNN
07.01.2026, 21:15

Новини за темою:

06.01.2026
Аварія з автобусом на Харківщині: постраждали 18 людей (фото)
04.01.2026
Смертельна ДТП на Харківщині: двоє загиблих через зіткнення автівок (фото)
03.01.2026
Смертельна ДТП на Харківщині – загинула 63-річна велосипедистка
25.12.2025
На смерть збив пенсіонерку: поліція розшукує свідків ДТП у Харкові
24.12.2025
«ДТП влаштував посадовець МВС у Харкові» – поліція спростувала інформацію


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Аварія з автобусом на Харківщині: постраждали 18 людей (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 12:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДТП сталася 5 січня близько 15:45 у місті Південне, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.".