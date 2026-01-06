Аварія з автобусом на Харківщині: постраждали 18 людей (фото)
ДТП сталася 5 січня близько 15:45 у місті Південне, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, водій автомобіля Kia Sorento, що рухався в напрямку Мерефи, не впорався з керуванням.
«Внаслідок чого транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з пасажирським автобусом Mercedes-Benz Sprinter», – з’ясували у поліції.
Внаслідок аварії постраждали 18 людей від 17 до 70 років – пасажири автобуса, пасажир Kia Sorento, а також водії авто. Трьом жінкам надали медичну допомогу на місці, інших потерпілих шпиталізували.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Нагадаємо, 3 січня внаслідок ДТП у Богодухові загинули двоє людей, ще двоє травмовані.
Читайте також: Обстріли Куп’янщини сьогодні: Канашевич розповів про наслідки
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Аварія з автобусом на Харківщині: постраждали 18 людей (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 12:13;