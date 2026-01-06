Аварія з автобусом на Харківщині: постраждали 18 людей (фото)

ДТП сталася 5 січня близько 15:45 у місті Південне, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Kia Sorento, що рухався в напрямку Мерефи, не впорався з керуванням.

«Внаслідок чого транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з пасажирським автобусом Mercedes-Benz Sprinter», – з’ясували у поліції.

Внаслідок аварії постраждали 18 людей від 17 до 70 років – пасажири автобуса, пасажир Kia Sorento, а також водії авто. Трьом жінкам надали медичну допомогу на місці, інших потерпілих шпиталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, 3 січня внаслідок ДТП у Богодухові загинули двоє людей, ще двоє травмовані.