Обстріли Куп’янщини сьогодні: Канашевич розповів про наслідки

Події 11:12   06.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомив, що 6 січня окупанти били по громаді БпЛА та FPV-дронами. 

Перші прильоти зафіксували в ніч проти 6 січня, близько 02:30. Росіяни атакували Великий Бурлук БпЛА типу “Герань-2”. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені три приватні будинки. Подробиці ударів встановлюють.

Ще один “приліт” був уже вранці о 07:15.

“Вул. Миру, с. Новомиколаївка, Шевченківська громада, відбувся обстріл з використанням FPV-дрону”, – уточнив начальник РВА.

Відомо про один пошкоджений приватний будинок. Інформації про постраждалих наразі немає.

Читайте також: Двоє постраждалих, є руйнування: Синєгубов про добу в Харкові та області

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
