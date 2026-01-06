Обстріли Куп’янщини сьогодні: Канашевич розповів про наслідки

Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомив, що 6 січня окупанти били по громаді БпЛА та FPV-дронами.

Перші прильоти зафіксували в ніч проти 6 січня, близько 02:30. Росіяни атакували Великий Бурлук БпЛА типу “Герань-2”. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені три приватні будинки. Подробиці ударів встановлюють.

Ще один “приліт” був уже вранці о 07:15.

“Вул. Миру, с. Новомиколаївка, Шевченківська громада, відбувся обстріл з використанням FPV-дрону”, – уточнив начальник РВА.

Відомо про один пошкоджений приватний будинок. Інформації про постраждалих наразі немає.