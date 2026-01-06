Обстріли Куп’янщини сьогодні: Канашевич розповів про наслідки
Начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич повідомив, що 6 січня окупанти били по громаді БпЛА та FPV-дронами.
Перші прильоти зафіксували в ніч проти 6 січня, близько 02:30. Росіяни атакували Великий Бурлук БпЛА типу “Герань-2”. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені три приватні будинки. Подробиці ударів встановлюють.
Ще один “приліт” був уже вранці о 07:15.
“Вул. Миру, с. Новомиколаївка, Шевченківська громада, відбувся обстріл з використанням FPV-дрону”, – уточнив начальник РВА.
Відомо про один пошкоджений приватний будинок. Інформації про постраждалих наразі немає.
Читайте також: Двоє постраждалих, є руйнування: Синєгубов про добу в Харкові та області
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Обстріли Куп’янщини сьогодні: Канашевич розповів про наслідки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2026 в 11:12;