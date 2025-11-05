Live
Сьогодні на Куп’янщині росіяни поранили пенсіонера – Канашевич

Події 12:00   05.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні на Куп’янщині росіяни поранили пенсіонера – Канашевич Фото: Андрій Канашевич/фейсбук

Про ситуацію на Куп’янському напрямку повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. 

За його інформацією, сьогодні, 5 листопада, у селі Нечволодівка Кіндрашівської громади через обстріл 79-річний пенсіонер зазнав мінно-вибухової травми. Чоловіка госпіталізували.

4 листопада надійшло повідомлення, що 01 жовтня на вулиці Північній, місто Купʼянськ, внаслідок ворожого мінометного обстрілу отримав поранення 57-річний чоловік. Шпиталізовано до лікарні. 04 листопада селище Великий Бурлук, Великобурлуцька громада, внаслідок обстрілу із застосуванням БпЛА невстановленого типу, сталося влучання у інфраструктурний об’єкт. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила”, – передає Канашевич.

А напередодні внаслідок удару по Куп’янську загинули дві жінки. Їм було 62 та 42 роки.

04 листопада селище Купʼянськ-Вузловий, Куп’янська громада, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила. 04 листопада траса Чугуїв-Мілове, Шевченківська громада, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено автомобіль”, – додав начальник РВА.

Читайте також: Коваленко: ситуація у Куп’янську покращилася, а на півночі можуть бути проблеми

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
