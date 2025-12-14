Live

Ще трьох дітей вивезли із Куп’янська. Наймолодшому – два роки

Суспільство 09:55   14.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ще трьох дітей вивезли із Куп’янська. Наймолодшому – два роки Фото: Андрій Канашевич

Увечері 13 грудня з Куп’янська евакуювали ще 14 людей. Серед них є діти, повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. 

Операцію проводили українські захисники спільно із СБУ.

“Серед евакуйованих три неповнолітніх, в тому числі дворічна дитина”, – зазначив Канашевич.

Усіх людей вивезли до Харкова, додав начальник РВА.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” передавала, що в ГУ Нацполіції в Харківській області встановили, що весь цей час у Куп’янську проживав 13-річний хлопчик.  Як виявилось, його навмисно ховав батько. Чоловік приховував дитину від обов’язкової евакуації та погодився виїхати лише після того, як їхній будинок повністю згорів унаслідок бойових дій. Пізніше чоловік пояснив копам, що причиною відмови від евакуації стали “хороша робота та хороша зарплатня”. У поліції також зазначили, що в чоловіка статус батька-одинака.

Читайте також: Дитина постраждала через атаку дрона по машині на Харківщині (оновлено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
