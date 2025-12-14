Live

Еще троих детей вывезли из Купянска. Самому младшему – два года

Общество 09:55   14.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Еще троих детей вывезли из Купянска. Самому младшему – два года Фото: Андрей Канашевич

Вечером 13 декабря из Купянска эвакуировали еще 14 людей. Среди них есть и дети, сообщил начальник Купянской РВА Андрей Канашевич. 

Операцию проводили украинские защитники совместно с СБУ.

«Среди эвакуированных трое несовершеннолетних, в том числе двухлетний ребенок», – отметил Канашевич.

Всех людей вывезли в Харьков, добавил начальник РВА.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что, в ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что все это время в Купянске проживал 13-летний мальчик. Как оказалось, его намеренно прятал отец. Мужчина скрывал ребенка от обязательной эвакуации и согласился выехать лишь после того, как их дом полностью сгорел в результате боевых действий. Позже мужчина объяснил копам, что причиной отказа от эвакуации стали «хорошая работа и хорошая зарплата». В полиции также отметили, что у мужчины статус отца-одиночки.

Читайте также: Ребенок пострадал из-за атаки дрона по машине на Харьковщине (обновлено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
