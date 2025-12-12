Live

Несмотря на обязательную эвакуацию, в Купянске жил ребенок: его прятал отец

Происшествия 11:26   12.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что все это время в Купянске проживал 13-летний мальчик, Как оказалось, его намеренно прятал отец.

Мужчина скрывал ребенка от обязательной эвакуации и согласился выехать лишь после того, как их дом полностью сгорел в результате боевых действий.

Эвакуировали ребенка из Купянска

Позже мужчина объяснил копам, что стало причиной отказа от эвакуации.

«Не выезжал, потому что была хорошая работа и хорошая зарплата. Проживал (сын, – ред.) со мной, прятал. Дом сгорел и пришлось уехать», – объяснил отец мальчика.

В полиции также отметили, что у мужчины статус отца-одиночки.

«По указанному факту полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП», – добавили в полиции.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
