«Забота рядом»: поддержку воинов ВСУ и их семей обсудили в Роганской громаде
В Роганской громаде провели мероприятие «Забота рядом». На нем ветераны, члены семей военнослужащих, семьи погибших и пропавших без вести защитников, представители ветеранской организации, руководство громады обсудили дальнейшую поддержку воинов ВСУ, пишут в пресс-службе ХОВА.
«Вопросы своевременной и всесторонней поддержки защитников и защитниц, ветеранов и членов их семей находятся на личном контроле начальника ХОВА Олега Синегубова. Выездные встречи позволяют ясно видеть направления для дополнения Комплексной программы поддержки защитников и защитниц Украины и членов их семей в Харьковской области новыми мероприятиями. Эффективная ветеранская политика — зона ответственности власти на всех уровнях перед каждым и каждым, кто встал на защиту нашего будущего. Участники встречи ознакомились с мероприятиями, реализуемыми в рамках Комплексной программы поддержки, а также соответствующих программ, принятых в громаде», – сказала заместительница главы ХОВА Вита Ковальская.
Тем временем в пресс-службе ХОВА уточнили, что в громаде насчитываются 300 ветеранов войны. Среди них – 54 жителя с инвалидностью, которую получили в результате войны. А также 227 участников боевых действий и 46 семей погибших бойцов, в которых воспитывается десять несовершеннолетних.
«В Роганском центре предоставления социальных услуг работают два специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Специалисты уже проработали 76 обращений по назначению пенсий, получению льгот на жилищно-коммунальные услуги, оформлению инвалидности и изготовлению льготных удостоверений, а также способствовали направлению 15 детей участников боевых действий на оздоровление в Молодежный детский центр «Артек» по государственной программе», – говорится в сообщении.
В ХОВА отметили, что в 2026 году планируют организовать санаторно-курортное лечение бойцов с инвалидностью.
«Финансирование путевок будет осуществляться на средства местного и областного бюджетов в пропорции 50/50. Также предусмотрено софинансирование программ отдыха и адаптации для защитников и членов их семей с оплатой путевок в соотношении 30% на 70%», – добавили в ХОВА.
