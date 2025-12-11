Live

єВідновлення: три самых популярных локации для покупки жилья на Харьковщине

Общество 17:23   11.12.2025
Оксана Горун
Харьковская ОВА 11 декабря опубликовала новые статистические данные о покупке жилья и получении компенсаций єВідновлення за разрушенные россиянами дома в регионе.

Жители Харьковской области использовали уже 6460 сертификатов, которые получили как компенсацию за свою разрушенную недвижимость. Уже традиционно большая часть приобретенных объектов (а именно 4465) находится в Харьковской области. В 3695 случаях сертификаты использовали, чтобы купить квартиры. В 770 — частные дома. Самые популярные локации, куда переселяются люди с разрушенных войной территорий, — Харьков, Изюмская и Балаклейская громады. За территорией Харьковщины наиболее популярные направления для переселения — Киевская, Полтавская и Ивано-Франковская области.

Чаще всего за компенсациями за разрушенное жилье обращаются жители Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

Также в ХОВА сообщили данные о компенсациях за уничтоженное имущество.

«В 41 территориальной громаде профильные комиссии сформировали 8727 сертификатов для предоставления компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 11,7 миллиарда гривен», — отметили в пресс-службе со ссылкой на начальника ОВА Олега Синегубова.

Он также подчеркнул: «Координируем и ускоряем работу профильных комиссий, чтобы заявители как можно быстрее получали средства для ремонта, строительства жилья или приобретения нового дома».

Читайте также: єВідновлення: в каких случаях чаще всего отказывают в компенсации харьковчанам

С начала реализации программы «єВідновлення» в Харьковской области помощь на восстановление поврежденного жилья уже получили 41 698 заявителей на общую сумму более 4,2 миллиарда гривен. Для еще 807 заявителей компенсация согласована и передана на выплату на сумму более 69,6 миллиона гривен.

Автор: Оксана Горун
