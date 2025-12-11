єВідновлення: три самых популярных локации для покупки жилья на Харьковщине
Харьковская ОВА 11 декабря опубликовала новые статистические данные о покупке жилья и получении компенсаций єВідновлення за разрушенные россиянами дома в регионе.
Жители Харьковской области использовали уже 6460 сертификатов, которые получили как компенсацию за свою разрушенную недвижимость. Уже традиционно большая часть приобретенных объектов (а именно 4465) находится в Харьковской области. В 3695 случаях сертификаты использовали, чтобы купить квартиры. В 770 — частные дома. Самые популярные локации, куда переселяются люди с разрушенных войной территорий, — Харьков, Изюмская и Балаклейская громады. За территорией Харьковщины наиболее популярные направления для переселения — Киевская, Полтавская и Ивано-Франковская области.
Чаще всего за компенсациями за разрушенное жилье обращаются жители Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.
Также в ХОВА сообщили данные о компенсациях за уничтоженное имущество.
«В 41 территориальной громаде профильные комиссии сформировали 8727 сертификатов для предоставления компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму более 11,7 миллиарда гривен», — отметили в пресс-службе со ссылкой на начальника ОВА Олега Синегубова.
Он также подчеркнул: «Координируем и ускоряем работу профильных комиссий, чтобы заявители как можно быстрее получали средства для ремонта, строительства жилья или приобретения нового дома».
Читайте также: єВідновлення: в каких случаях чаще всего отказывают в компенсации харьковчанам
С начала реализации программы «єВідновлення» в Харьковской области помощь на восстановление поврежденного жилья уже получили 41 698 заявителей на общую сумму более 4,2 миллиарда гривен. Для еще 807 заявителей компенсация согласована и передана на выплату на сумму более 69,6 миллиона гривен.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: єВідвнолення, допомога, компенсация, новости Харькова, разрушения, руйнування, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «єВідновлення: три самых популярных локации для покупки жилья на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2025 в 17:23;