С Харьковщины на Закарпатье: где покупают жилье на сертификаты «єВідновлення»
2833 сертификата уже использовали жители Харьковщины, дома которых уничтожили обстрелами россияне. Куда переезжают, сообщили в ХОВА.
«С использованием жилищных сертификатов получатели компенсаций приобрели 1910 объектов недвижимого имущества на территории Харьковской области: 1544 квартиры и 366 частных жилых домов. Общая стоимость приобретенного жилья составляет более 3,2 миллиарда гривен. Всего уже использовано 2833 жилищных сертификатов, полученных за разрушенные объекты недвижимого имущества в Харьковской области. Большинство получателей компенсации приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской территориальных громадах. Остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
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В целом комиссии, которые принимают решения о компенсациях за разрушенное жилье, в Харьковской области сформировали уже 6057 сертификатов. Также жители области подали 51 736 заявлений для получения материальной помощи, чтобы отремонтировать поврежденное жилье. 32 404 заявителя уже получили средства на ремонт. В целом им предоставили 3,2 млрд грн (то есть в среднем около 100 тыс. каждому).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: єВідвнолення, дім, дом, жилье, квартира, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 18:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2833 сертификата уже использовали жители Харьковщины, дома которых уничтожили обстрелами россияне. Куда переезжают, сообщили в ХОВА".