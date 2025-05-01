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С Харьковщины на Закарпатье: где покупают жилье на сертификаты «єВідновлення»

Общество 18:47   01.05.2025
Оксана Горун
С Харьковщины на Закарпатье: где покупают жилье на сертификаты «єВідновлення»

2833 сертификата уже использовали жители Харьковщины, дома которых уничтожили обстрелами россияне. Куда переезжают, сообщили в ХОВА.

«С использованием жилищных сертификатов получатели компенсаций приобрели 1910 объектов недвижимого имущества на территории Харьковской области: 1544 квартиры и 366 частных жилых домов. Общая стоимость приобретенного жилья составляет более 3,2 миллиарда гривен. Всего уже использовано 2833 жилищных сертификатов, полученных за разрушенные объекты недвижимого имущества в Харьковской области. Большинство получателей компенсации приобрели жилье в Харькове, Изюмской и Балаклейской территориальных громадах. Остальные – на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

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В целом комиссии, которые принимают решения о компенсациях за разрушенное жилье, в Харьковской области сформировали уже 6057 сертификатов. Также жители области подали 51 736 заявлений для получения материальной помощи, чтобы отремонтировать поврежденное жилье. 32 404 заявителя уже получили средства на ремонт. В целом им предоставили 3,2 млрд грн (то есть в среднем около 100 тыс. каждому).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 18:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2833 сертификата уже использовали жители Харьковщины, дома которых уничтожили обстрелами россияне. Куда переезжают, сообщили в ХОВА".