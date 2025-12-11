єВідновлення: три найпопулярніші локації для купівлі житла на Харківщині

Харківська ОВА 11 грудня опублікувала нові статистичні дані щодо придбання житла та отримання компенсацій єВідновлення за зруйновані росіянами будинки в регіоні.

Жителі Харківської області використали вже 6460 сертифікатів, які отримали як компенсацію за свою зруйновану нерухомість. Уже традиційно більшість придбаних об’єктів (а саме 4465) знаходиться в Харківській області. У 3695 випадках сертифікати використовували, щоб купити квартиру. У 770 – приватні будинки. Найпопулярніші локації, куди переселяються люди зі зруйнованих війною територій — Харків, Ізюмська та Балаклійська громади. За територією Харківщини найбільш популярні напрямки для переселення – Київська, Полтавська та Івано-Франківська області.

Найчастіше за компенсаціями за зруйноване житло звертаються мешканці Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

Також у ХОВА повідомили дані щодо компенсацій за знищене майно.

“У 41 територіальній громаді області профільні комісії сформували 8 727 сертифікатів для надання компенсації за знищене майно на загальну суму понад 11,7 мільярда гривень”, – зазначили у пресслужбі з посиланням на начальника ОВА Олега Синєгубова.

Він також наголосив: “Координуємо та пришвидшуємо роботу профільних комісій, щоб заявники якомога швидше отримували кошти для ремонту, будівництва житла або придбання нової оселі”.

З початку реалізації програми “єВідновлення” в Харківській області допомогу на відновлення пошкодженого житла вже отримали 41 698 заявників на загальну суму понад 4,2 мільярда гривень. Для ще 807 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на суму понад 69,6 мільйона гривень.