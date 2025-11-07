єВідновлення: в яких випадках найчастіше відмовляють у компенсації харків’янам

Найчастіше у наданні компенсації за ремонт пошкодженого житла за програмою «єВідновлення» відмовляють у двох випадках: коли у багатоквартирному будинку також пошкоджені місця загального користування й капітальний ремонт ще не виконаний, а також коли на відновлення квартири необхідно понад 350 тисяч гривень, а приватного будинку – більш ніж 500 тисяч.

Про це розповів на брифінгу директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Геннадій Чекунов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

“Найчастішими причинами відмов є два кейси, – поінформував Чекунов. – Перший – це коли відмовляють в наданні компенсації за пошкоджене майно саме квартирам, коли пошкоджений багатоповерховий житловий будинок, в якому пошкоджені місця загального користування. Тобто людина до проведення капітального ремонту житлового будинку не може звернутися за компенсацією для власної квартири. Після проведення капремонту людина звертається та отримує цю компенсацію. Другий кейс, також найбільш розповсюджений, коли сума компенсації перевищує 350 та 500 тисяч гривень. Люди не потрапляють в умови цієї програми”.

Директор департаменту нагадав, що в межах ремонту категорії «А» максимальна сума компенсації становить 200 тисяч гривень.

Щодо ремонту категорії «Б», то власники квартир у багатоквартирних будинках можуть отримати від 200 до 350 тисяч гривень (якщо не пошкоджені місця загального користування), а власники приватних та дачних будинків – від 200 до 500 тисяч гривень.