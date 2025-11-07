Live

єВідновлення: в каких случаях чаще всего отказывают в компенсации харьковчанам

Общество 19:15   07.11.2025
Елена Нагорная
єВідновлення: в каких случаях чаще всего отказывают в компенсации харьковчанам Фото: пресс-служба ХГС

Чаще всего в предоставлении компенсации за ремонт поврежденного жилья по программе «єВідновлення» отказывают в двух случаях: когда в многоквартирном доме также повреждены места общего пользования и капитальный ремонт еще не выполнен, а также когда на восстановление необходимо более 350 тысяч для квартир и 500 тысяч — для частных домов.

Об этом рассказал на брифинге директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Геннадий Чекунов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Наиболее частыми причинами отказов являются два кейса, — сообщил Чекунов. — Первый — это когда отказывают в предоставлении компенсации за поврежденное имущество именно квартирам, когда поврежден многоэтажный жилой дом, в котором повреждены места общего пользования. То есть человек до проведения капитального ремонта жилого дома не может обратиться за компенсацией для собственной квартиры. После проведения капремонта человек обращается и получает эту компенсацию. Второй кейс, также наиболее распространенный, когда сумма компенсации превышает 350 и 500 тысяч гривен. Люди не попадают в условия этой программы».

Директор департамента напомнил, что в рамках ремонта категории «А» максимальная сумма компенсации составляет 200 тысяч гривен.

Что касается ремонта категории «Б», то владельцы квартир в многоквартирных домах могут получить от 200 до 350 тысяч гривен (если не повреждены места общего пользования), а владельцы частных и дачных домов — от 200 до 500 тысяч гривен.

Читайте также: єВідновлення: можно ли получить новую компенсацию, если прилетело повторно 📹

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
Опасную погоду ожидают в Харькове и области в субботу
07.11.2025, 13:45
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
Новости Харькова — главное 7 ноября: атака на Чугуев, враг вновь продвинулся
07.11.2025, 19:20
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
16-летний погиб в бетономешалке на Харьковщине: кто получил подозрение
07.11.2025, 14:47
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹
06.11.2025, 13:31
Овощи и фрукты подорожали в Харькове – мэрия промониторила цены
Овощи и фрукты подорожали в Харькове – мэрия промониторила цены
07.11.2025, 12:27
Россияне убили женщину ударом БпЛА в селе Харьковской области
Россияне убили женщину ударом БпЛА в селе Харьковской области
07.11.2025, 19:12

Новости по теме:

07.11.2025
єВідновлення: можно ли получить новую компенсацию, если прилетело повторно 📹
05.11.2025
Где покупают дома и квартиры вместо разрушенного жилья на Харьковщине (видео)
28.10.2025
Сколько жителей Харьковщины уже отремонтировали жилье по «єВідновленню»
24.10.2025
Остаются ли на Харьковщине владельцы разрушенного жилья: данные ХОВА
16.10.2025
Где покупают жилье владельцы разрушенных домов на Харьковщине: данные ХОВА


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «єВідновлення: в каких случаях чаще всего отказывают в компенсации харьковчанам», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2025 в 19:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чаще всего в предоставлении компенсации за ремонт поврежденного жилья по программе «єВідновлення» отказывают в двух случаях.".