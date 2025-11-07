єВідновлення: в каких случаях чаще всего отказывают в компенсации харьковчанам
Чаще всего в предоставлении компенсации за ремонт поврежденного жилья по программе «єВідновлення» отказывают в двух случаях: когда в многоквартирном доме также повреждены места общего пользования и капитальный ремонт еще не выполнен, а также когда на восстановление необходимо более 350 тысяч для квартир и 500 тысяч — для частных домов.
Об этом рассказал на брифинге директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Геннадий Чекунов, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Наиболее частыми причинами отказов являются два кейса, — сообщил Чекунов. — Первый — это когда отказывают в предоставлении компенсации за поврежденное имущество именно квартирам, когда поврежден многоэтажный жилой дом, в котором повреждены места общего пользования. То есть человек до проведения капитального ремонта жилого дома не может обратиться за компенсацией для собственной квартиры. После проведения капремонта человек обращается и получает эту компенсацию. Второй кейс, также наиболее распространенный, когда сумма компенсации превышает 350 и 500 тысяч гривен. Люди не попадают в условия этой программы».
Директор департамента напомнил, что в рамках ремонта категории «А» максимальная сумма компенсации составляет 200 тысяч гривен.
Что касается ремонта категории «Б», то владельцы квартир в многоквартирных домах могут получить от 200 до 350 тысяч гривен (если не повреждены места общего пользования), а владельцы частных и дачных домов — от 200 до 500 тысяч гривен.
