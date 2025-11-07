єВідновлення: можно ли получить новую компенсацию, если прилетело повторно 📹

Отныне в случае повторного «прилета» можно подать новое заявление на получение компенсации по программе «єВідновлення», даже если ремонт жилья по предыдущему заявлению еще продолжается.

«Комиссия повторно выходит. То есть человек начал использовать средства, но не освоил их в полном объеме. Затем был еще один «прилет», комиссия снова выходит, считает, сколько человеку нужно доиспользовать по первому «прилету», и начисляет еще за новое повреждение. И общая сумма предоставляется заявителю», — пояснил на брифинге директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Геннадий Чекунов, передает корреспондент МГ «Объектив».

О возможности подать новое заявление в случае повторного повреждения жилья сообщали на портале «Дія». Ранее приходилось ждать, пока завершится рассмотрение предыдущего заявления, и это задерживало помощь. Теперь можно сразу зафиксировать новые повреждения и подать новое заявление. Комиссия приедет один раз — во время визита специалисты осмотрят и новые повреждения, и уже сделанный ремонт. Однако подать новое заявление можно только после закрытия счета предыдущей компенсации.