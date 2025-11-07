єВідновлення: чи можна отримати нову компенсацію, якщо прилетіло повторно 📹
Відтепер у разі повторного «прильоту» можна подати нову заяву на отримання компенсації за програмою «єВідновлення», навіть якщо ремонт житла за попередньою заявою ще триває.
“Комісія повторно виходить. Тобто людина почала використовувати кошти, але не освоїла їх у повному обсязі. Потім був ще один “приліт”, комісія знову виходить, рахує, скільки людині треба довикористати по першому “прильоту”, та нараховує ще за нове пошкодження. І загальна сума надається заявнику”, – пояснив на брифінгу директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Геннадій Чекунов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.
Про можливість подати нову заяву у разі повторного пошкодження житла повідомляли на порталі “Дія”. Раніше доводилося чекати, доки завершиться розгляд попередньої заяви, і це затримувало допомогу. Тепер можна одразу зафіксувати нові пошкодження та подати нову заяву. Комісія приїде один раз — під час візиту фахівці оглянуть і нові пошкодження, і ремонт. Однак подати нову заяву можна лише після закриття рахунку попередньої компенсації.
7 Листопада 2025