Де купують будинки і квартири замість зруйнованого житла на Харківщині (відео)
Вже 6082 сертифікати за програмою “єВідновлення” використали власники житла у Харківській області, знищеного внаслідок російської агресії. На купівлю нових квартир ці люди загалом отримали 8,4 мільярда гривень.
4018 об’єктів нерухомості – 3314 квартир та 704 приватні будинки – люди придбали на Харківщині, тобто залишилися жити в регіоні. Сертифікатами оплатили загалом 6,5 мільярда гривень, розповів на брифінгу директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Геннадій Чекунов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.
У межах регіону житло найчастіше купують у Харкові, Харківському районі (Дергачівській та Пісочинській громадах) та Ізюмському районі (Ізюмській та Балаклійській громадах). Дехто знаходить новий дім у Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях.
Загалом же на Харківщині для 8290 осіб сформували житлові сертифікати на загальну суму 11,1 мільярда гривень.
За пошкоджене житло у регіоні люди отримали майже 4,1 мільярда гривень. Ці гроші виплатили по 40407 заявах. За компенсації відремонтували 5927 квартир і 5775 приватних будинків.
“Усі ці процеси координують комісії при органах місцевого самоврядування, які розглядають питання надання компенсації за знищене та пошкоджене майно. Реалізація даної програми потребує значного фінансування”, – констатував Чекунов.
