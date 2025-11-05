Live
Де купують будинки і квартири замість зруйнованого житла на Харківщині (відео)

Оригінально 17:25   05.11.2025
Олена Нагорна
Де купують будинки і квартири замість зруйнованого житла на Харківщині (відео) Фото: Харківська міськрада

Вже 6082 сертифікати за програмою “єВідновлення” використали власники житла у Харківській області, знищеного внаслідок російської агресії. На купівлю нових квартир ці люди загалом отримали 8,4 мільярда гривень.

4018 об’єктів нерухомості – 3314 квартир та 704 приватні будинки – люди придбали на Харківщині, тобто залишилися жити в регіоні. Сертифікатами оплатили загалом 6,5 мільярда гривень, розповів на брифінгу директор департаменту містобудування та архітектури ХОВА Геннадій Чекунов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

У межах регіону житло найчастіше купують у Харкові, Харківському районі (Дергачівській та Пісочинській громадах) та Ізюмському районі (Ізюмській та Балаклійській громадах). Дехто знаходить новий дім у Київській, Полтавській та Івано-Франківській областях.

Загалом же на Харківщині для 8290 осіб сформували житлові сертифікати на загальну суму 11,1 мільярда гривень.

За пошкоджене житло у регіоні люди отримали майже 4,1 мільярда гривень. Ці гроші виплатили по 40407 заявах. За компенсації відремонтували 5927 квартир і 5775 приватних будинків.

“Усі ці процеси координують комісії при органах місцевого самоврядування, які розглядають питання надання компенсації за знищене та пошкоджене майно. Реалізація даної програми потребує значного фінансування”, – констатував Чекунов.

Читайте також: Дистанційне обстеження зруйнованого житла: чи запрацювало на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
