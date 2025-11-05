Live
Где покупают дома и квартиры вместо разрушенного жилья на Харьковщине (видео)

Общество 17:25   05.11.2025
Елена Нагорная
Где покупают дома и квартиры вместо разрушенного жилья на Харьковщине (видео) Фото: Харьковский горсовет

Уже 6082 сертификата по программе «єВідновлення» использовали владельцы жилья в Харьковской области, уничтоженного в результате российской агрессии. На покупку новых квартир эти люди в общей сложности получили 8,4 миллиарда гривен.

4018 объектов недвижимости — 3314 квартир и 704 частных дома — люди приобрели в Харьковской области, то есть остались жить в регионе. Сертификатами оплатили в общем 6,5 миллиарда гривен, рассказал на брифинге директор департамента градостроительства и архитектуры ХОВА Геннадий Чекунов, передает корреспондент МГ «Объектив».

В пределах региона жилье чаще всего покупают в Харькове, Харьковском районе (Дергачевской и Песочинской громадах) и Изюмском районе (Изюмской и Балаклейской громадах). Некоторые находят новый дом в Киевской, Полтавской и Ивано-Франковской областях.

В целом же в Харьковской области для 8290 человек сформировали жилищные сертификаты на общую сумму 11,1 миллиарда гривен.

За поврежденное жилье в регионе люди получили почти 4,1 миллиарда гривен. Эти деньги выплатили по 40407 заявлениям. За компенсации отремонтировали 5927 квартир и 5775 частных домов.

«Все эти процессы координируют комиссии при органах местного самоуправления, которые рассматривают вопросы предоставления компенсации за уничтоженное и поврежденное имущество. Реализация данной программы требует значительного финансирования», — констатировал Чекунов.

Читайте также: Дистанционное обследование разрушенного жилья: заработало ли на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
