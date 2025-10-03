Де найчастіше купують нерухомість за програмою “єВідновлення” – дані ХОВА

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, у 39 громадах Харківщини сформували 7 861 сертифікат на суму понад 10,4 мільярда гривень для отримання компенсації за зруйноване житло.

Вже використані понад 5 530 сертифікатів на суму майже вісім мільярдів.

“Отримувачі компенсацій з використанням житлових сертифікатів придбали 3 702 об’єкти нерухомості на території Харківської області – 3 048 квартир та 654 приватних будинків”, – передають у ХОВА.

Найбільшу кількість житла купували у Харкові, Ізюмській та Балаклійській громадах.

“Харківська ОВА продовжує координувати роботу профільних комісій, аби мешканці регіону оперативно отримували компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло. Отримувачі компенсації повідомили про завершення відновлювальних робіт в 5 198 квартирах та 5 280 приватних будинках. Комунікуємо з Офісом Президента України, Урядом та профільними міністерствами щодо повноцінного фінансування програми в області”, – повідомив Синєгубов.

За весь час реалізації програми “єВідновлення” люди подали 60 674 заяви на отримання грошової компенсації за зруйноване житло. Найчастіше зверталися мешканці Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів.

Вже отримали необхідні кошти 39 395 заявників. Загальна сума виплат – понад 3,9 мільярда гривень.