Держреєстраторів і мешканку Ізюма судитимуть за махінації з єВідновленням

Харківська обласна прокуратура повідомила: трьох жінок з Ізюма звинувачують за фактами шахрайства та підробки, збуту, використання підроблених офіційних документів.

“За даними слідства, у період 2023-24 років в Ізюмському районі дві державні реєстраторки та місцева мешканка організували “схему” обкрадання державного бюджету через програму “єВідновлення”. Вони оформили документи з фіктивними відомостями для подальшого отримання грошей за нібито зруйнований будинок на території Оскільської ТГ Ізюмського району внаслідок збройної агресії рф. Насправді будинок не зазнав жодних пошкоджень чи руйнувань з моменту повномасштабного вторгнення ворога. Будинок був демонтований ще до початку війни, а будь-які правовстановлюючі документи на нього відсутні”, – навела подробиці пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За версією звинувачення, підроблені документи надалі використали, щоб здійснити держреєстрацію прав власності на демонтований будинок. А потім у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна сформували сертифікат на суму понад 1,5 млн гривень, який дає право на отримання компенсації.

Громадянкам “світить” до 12 років за ґратами. Судитимуть їх у Харкові.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що заступник голови Ізюмської МВА отримав підозру. За версією слідства він розробив схему махінацій на грошах “єВідновлення”. Колишнього вже віцемера підозрюють у тому, що він підшукував будинки, які потребували відновлення, та складав фіктивні акти пошкодження майна, завищуючи реальний ступінь пошкоджень. “У справі” була його родичка. За даними слідства, на цьому підозрюваний “наварив” 5 млн грн.