Махінації з «єВідновленням»: заступник голови Ізюмської МВА отримав підозру

Правоохоронці викрили на Харківщині посадовця міськради, який, за даними слідства, намагався привласнити п’ять млн грн, виділених на відбудову житла.

За даними Харківської обласної прокуратури, «схему» розробив у січні чинний на той момент заступник начальника Ізюмської МВА, який одночасно був членом комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти майна внаслідок бойових дій, спричинених агресією РФ.

«За матеріалами справи, чоловік підшукував будинки, які потребували відновлення, складав фіктивні акти пошкодження майна та укладав незаконні угоди в межах державної програми «єВідновлення». До протиправної схеми він залучив свою близьку родичку, яка допомагала «виводити» гроші та ще двох спільників. Один зі зловмисників складав завідомо неправдиві експертні звіти про обстеження житлових будинків, значно завищуючи обсяг пошкоджень або руйнувань об’єкта», – розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зазначається, що правоохоронці вчасно викрили протиправну схему. За попередніми даними, сума завданих державі збитків могла становити п’ять млн грн.

Наразі усім фігурантам повідомили про підозру

Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що будь-які прояви корупції чи зловживання службовим становищем – недопустимо, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Нами було ухвалене рішення рекомендації щодо заміни начальника Ізюмської МВА. Я скажу так – кандидатура є», – зазначив Синєгубов.

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