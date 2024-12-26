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Махинации с «єВідновленням»: замглавы Изюмской ГВА получил подозрение, детали

Общество 13:38   26.12.2024
Виктория Яковенко
Махинации с «єВідновленням»: замглавы Изюмской ГВА получил подозрение, детали Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили на Харьковщине чиновника горсовета, который, по данным следствия, пытался присвоить пять млн грн, выделенных на восстановление жилья.

По данным Харьковской областной прокуратуры, «схему» разработал в январе действующий на тот момент заместитель начальника Изюмской ГВА, который одновременно являлся членом комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженные объекты имущества в результате боевых действий, вызванных агрессией РФ.

«По материалам дела, мужчина подыскивал дома, которые нуждались в восстановлении, составлял фиктивные акты повреждения имущества и заключал незаконные соглашения в рамках государственной программы «єВідновлення». В противоправную схему он привлек свою близкую родственницу, которая помогала «выводить» деньги и еще двух сообщников. Один из злоумышленников составлял заведомо ложные экспертные отчеты об обследовании жилых домов, значительно завышая объем повреждений или разрушений объекта», — рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Отмечается, что правоохранители вовремя разоблачили противоправную схему. По предварительным данным, сумма нанесенного государству ущерба могла составить пять млн грн.

Всем фигурантам сообщили о подозрении.

махинации на Харьковщине
Фото: Владислав Абдула
махинации на Харьковщине
Фото: Владислав Абдула

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что любые проявления коррупции или злоупотребление служебным положением – недопустимы, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Нами было принято решение о замене начальника Изюмской ГВА. Я скажу так – кандидатура есть», – отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 13:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили на Харьковщине чиновника горсовета, который, по данным следствия, пытался присвоить пять млн грн, выделенных на восстановление жилья.".