Махинации с «єВідновленням»: замглавы Изюмской ГВА получил подозрение, детали
Правоохранители разоблачили на Харьковщине чиновника горсовета, который, по данным следствия, пытался присвоить пять млн грн, выделенных на восстановление жилья.
По данным Харьковской областной прокуратуры, «схему» разработал в январе действующий на тот момент заместитель начальника Изюмской ГВА, который одновременно являлся членом комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженные объекты имущества в результате боевых действий, вызванных агрессией РФ.
«По материалам дела, мужчина подыскивал дома, которые нуждались в восстановлении, составлял фиктивные акты повреждения имущества и заключал незаконные соглашения в рамках государственной программы «єВідновлення». В противоправную схему он привлек свою близкую родственницу, которая помогала «выводить» деньги и еще двух сообщников. Один из злоумышленников составлял заведомо ложные экспертные отчеты об обследовании жилых домов, значительно завышая объем повреждений или разрушений объекта», — рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Отмечается, что правоохранители вовремя разоблачили противоправную схему. По предварительным данным, сумма нанесенного государству ущерба могла составить пять млн грн.
Всем фигурантам сообщили о подозрении.
Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что любые проявления коррупции или злоупотребление служебным положением – недопустимы, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Нами было принято решение о замене начальника Изюмской ГВА. Я скажу так – кандидатура есть», – отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: євідновлення, махинации, Олег Синегубов, СБУ, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили на Харьковщине чиновника горсовета, который, по данным следствия, пытался присвоить пять млн грн, выделенных на восстановление жилья.".