Дело о некачественных бронежилетах для полицейских Харьковщины передали в суд
Дело четверых граждан, в частности двоих полицейских из Харьковской области, передали в суд. Им инкриминируют махинации на закупке некачественных бронежилетов.
Схему двое полицейских организовали в 2023 году. Правоохранители отклонили другие предложения и выбрали необходимую им фирму. С двумя представителями этой компании они вошли в предварительный сговор, информируют в областной прокуратуре.
По данным следствия, коммерсанты предоставили поддельный протокол испытания бронежилетов и победили в тендере. Управление полиции Харьковщины приобрело на миллион гривен 120 бронежилетов, которые не соответствуют техническим требованиям и создают опасность жизни.
Дельцов будут судить в Ленинском райсуде Харькова по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах и в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УКУ). Фигурантам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бронежилеты, полиция Харьковской области, суд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 20:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дело четверых граждан, в частности двоих полицейских из Харьковской области, передали в суд. Им инкриминируют махинации на закупке некачественных бронежилетов.".