Справу про неякісні бронежилети для поліцейських Харківщини передали до суду

Справу чотирьох громадян, зокрема двох поліцейських із Харківської області, передали до суду. Їм інкримінують махінації на закупівлі неякісних бронежилетів.

Злочинну схему двоє поліцейських організували у 2023 році. Правоохоронці відхилили інші пропозиції та обрали необхідну їм фірму. З двома представниками цієї компанії вони увійшли у попередню змову, інформують в обласній прокуратурі.

За даними слідства, комерсанти надали підроблений протокол випробування бронежилетів і перемогли у тендері. Управління поліції Харківщини придбало на мільйон гривень 120 бронежилетів, які не відповідають технічним вимогам та створюють небезпеку життю.

Ділків судитимуть у Ленінському райсуді Харкова за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 ККУ). Фігурантам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.