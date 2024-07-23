Правоохоронці з Харківщини закупили для колег неякісні бронежилети
Слідчі ДБР повідомили про підозру двом співробітникам правоохоронного органу з Харківщини та двом комерсантам, які провернули махінацію із закупівлі бронежилетів низької якості, повідомляє ДБР.
Правоохоронці узгодили оборудку з приватною фірмою ще до початку офіційного тендеру на закупівлю бронежилетів. Щоб у торгах взяло участь якомога менше продавців, їх зобов’язали мати декілька сертифікатів відповідності.
Але на торги заявилося 4 фірми. Посадовці відхилили інші пропозиції та обрали фірму, яка надала підроблений протокол випробування бронежилетів.
Так управління правоохоронного органу придбало 120 бронежилетів на майже 1 млн гривень, які не відповідають технічним вимогам та не захищають життя.
Підозрюваним загрожує до 12 років за ґратами із конфіскацією майна.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: афера, бронежилет, гбр, махинация, правоохранители, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Липня 2024 в 17:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі ДБР повідомили про підозру двом співробітникам правоохоронного органу з Харківщини та двом комерсантам, які провернули махінацію із закупівлі бронежилетів низької якості, повідомляє ДБР.".