Правоохранители с Харьковщины закупили для коллег некачественные бронежилеты

Следователи ГБР сообщили о подозрении двум сотрудникам правоохранительного органа с Харьковщины и двум коммерсантам, провернувшим махинацию по закупке бронежилетов низкого качества, сообщает ГБР.

Правоохранители согласовали сделку с частной фирмой до начала официального тендера на закупку бронежилетов. Чтобы в торгах приняли участие как можно меньше продавцов, их обязали иметь несколько сертификатов соответствия.

Но на торги заявились 4 фирмы. Чиновники отклонили другие предложения и выбрали фирму, предоставившую поддельный протокол испытания бронежилетов.

Так управление правоохранительного органа приобрело 120 бронежилетов на почти 1 млн гривен, которые не отвечают техническим требованиям и не защищают жизнь.

Подозреваемым грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.