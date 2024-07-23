Live
  • Вт 23.07.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.34
  • EUR 45

Правоохранители с Харьковщины закупили для коллег некачественные бронежилеты

Происшествия 17:58   23.07.2024
Оксана Якушко
Правоохранители с Харьковщины закупили для коллег некачественные бронежилеты Фото: ГБР

Следователи ГБР сообщили о подозрении двум сотрудникам правоохранительного органа с Харьковщины и двум коммерсантам, провернувшим махинацию по закупке бронежилетов низкого качества, сообщает ГБР.

Правоохранители согласовали сделку с частной фирмой до начала официального тендера на закупку бронежилетов. Чтобы в торгах приняли участие как можно меньше продавцов, их обязали иметь несколько сертификатов соответствия.

Но на торги заявились 4 фирмы. Чиновники отклонили другие предложения и выбрали фирму, предоставившую поддельный протокол испытания бронежилетов.

Так управление правоохранительного органа приобрело 120 бронежилетов на почти 1 млн гривен, которые не отвечают техническим требованиям и не защищают жизнь.

Подозреваемым грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Читайте также: Саперы, утратившие ноги, продолжают разминировать Харьковщину (фото, видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Супругам-актерам из Харькова, работающим на РФ, сообщили о подозрении
Супругам-актерам из Харькова, работающим на РФ, сообщили о подозрении
23.07.2024, 17:05
Ударить по ТРЦ в Харькове собирались ВС РФ в воскресенье — Терехов
Ударить по ТРЦ в Харькове собирались ВС РФ в воскресенье — Терехов
23.07.2024, 09:33
Враг бросил большое количество живой силы на Купянское направление – Беседин
Враг бросил большое количество живой силы на Купянское направление – Беседин
23.07.2024, 13:45
Залужный настаивал перед вторжением объявить всеобщую мобилизацию — NV
Залужный настаивал перед вторжением объявить всеобщую мобилизацию — NV
23.07.2024, 16:02
Главные новости Харькова 23 июля: Терехов заявил о подготовке РФ удара по ТРЦ
Главные новости Харькова 23 июля: Терехов заявил о подготовке РФ удара по ТРЦ
23.07.2024, 18:17
Безуспешные атаки врага на севере Харьковщины и под Купянском — ГШ на 16:00
Безуспешные атаки врага на севере Харьковщины и под Купянском — ГШ на 16:00
23.07.2024, 18:13

Новости по теме:

14:01
Афера в Instagram: житель Харьковщины обманул женщину на 1 млн грн
20:22
Харьковская художница Морозюк спрятала свои квартиры, арестованные ГБР — СМИ
21:50
В Изюме «промышляют» телефонные мошенники: власти обратились к жителям
16:43
На уклонистах, хотевших бежать за границу, аферисты заработали в Харькове
16:00
В Харькове разоблачили мошенника, укравшего у города квартиру за 850 тыс грн

Вы читали новость: «Правоохранители с Харьковщины закупили для коллег некачественные бронежилеты»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 17:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи ГБР сообщили о подозрении двум сотрудникам правоохранительного органа с Харьковщины и двум коммерсантам, провернувшим махинацию по закупке бронежилетов низкого качества, сообщает ГБР.".