Правоохранители с Харьковщины закупили для коллег некачественные бронежилеты
Следователи ГБР сообщили о подозрении двум сотрудникам правоохранительного органа с Харьковщины и двум коммерсантам, провернувшим махинацию по закупке бронежилетов низкого качества, сообщает ГБР.
Правоохранители согласовали сделку с частной фирмой до начала официального тендера на закупку бронежилетов. Чтобы в торгах приняли участие как можно меньше продавцов, их обязали иметь несколько сертификатов соответствия.
Но на торги заявились 4 фирмы. Чиновники отклонили другие предложения и выбрали фирму, предоставившую поддельный протокол испытания бронежилетов.
Так управление правоохранительного органа приобрело 120 бронежилетов на почти 1 млн гривен, которые не отвечают техническим требованиям и не защищают жизнь.
Подозреваемым грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: афера, бронежилет, гбр, махинация, правоохранители, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 июля 2024 в 17:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи ГБР сообщили о подозрении двум сотрудникам правоохранительного органа с Харьковщины и двум коммерсантам, провернувшим махинацию по закупке бронежилетов низкого качества, сообщает ГБР.".