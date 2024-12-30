Госрегистраторов и жительницу Изюма будут судить за махинации с єВідновленням
Харьковская областная прокуратура сообщила: трех женщин из Изюма обвиняют по фактам мошенничества и подделки, сбыта, использования поддельных официальных документов.
«По данным следствия, в период 2023-24 годов в Изюмском районе два государственных регистратора и местная жительница организовали «схему» обворовывания государственного бюджета через программу «єВідновлення». Они оформили документы с фиктивными сведениями для дальнейшего получения денег за якобы разрушенное здание на территории Оскольской ТГ Изюмского района в результате вооруженной агрессии РФ. На самом деле дом не получил никаких повреждений или разрушений с момента полномасштабного вторжения врага. Дом был демонтирован еще до начала войны, а какие-либо правоустанавливающие документы на него отсутствуют», — привела подробности пресс-служба прокуратуры.
По версии обвинения, поддельные документы в дальнейшем использовали, чтобы провести госрегистрацию прав собственности на демонтированный дом. А затем в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества сформировали сертификат на сумму более 1,5 млн гривен, который дает право на получение компенсации.
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Гражданкам «светит» до 12 лет за решеткой. Судить их будут в Харькове.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что заместитель председателя Изюмской МВА получил подозрение. По версии следствия, он разработал схему махинаций на деньгах «єВідновлення». Бывшего уже вице-мэра подозревают в том, что он подыскивал дома, нуждавшиеся в восстановлении, и составлял фиктивные акты повреждения имущества, завышая реальную степень повреждений. «В деле» была и его родственница. По данным следствия, на этом подозреваемый «наварил» 5 млн грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: єВідвнолення, відновлення, восстановление, мошенничество, новости Харькова, прокуратура, суд;
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2024 в 14:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила: трех женщин из Изюма обвиняют по фактам мошенничества и подделки, сбыта, использования поддельных официальных документов".