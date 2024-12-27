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Подозреваемые в махинациях с єВідновленням на Харьковщине вышли из-под стражи

Происшествия 18:46   27.12.2024
Оксана Якушко
Подозреваемые в махинациях с єВідновленням на Харьковщине вышли из-под стражи Фото: depositphotos.com

Чиновника и его товарища из Изюма, подозреваемых в растрате денег на єВідновленні на Харьковщине, отпустили под залог.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Должностному лицу и его товарищу избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 454 тыс. грн. каждому. Залоги в отношении обоих подозреваемых внесли, они вышли из-под стражи. Бабушке жены чиновника избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Четвертому фигуранту – эксперту – сообщили о подозрении заочно», — рассказал Чубенко.

Напомним, ранее стало известно, что заместитель председателя Изюмской МВА получил подозрение – он разработал схему махинаций на деньгах по восстановлению. Он подыскивал дома, нуждавшиеся в восстановлении, составлял фиктивные акты повреждения имущества и привлек к ней не только знакомых, но и родственницу. На этом мужчина «наварил» 5 млн грн.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 18:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чиновника и его товарища из Изюма, подозреваемых в растрате денег на єВідновленні на Харьковщине, отпустили под залог.".