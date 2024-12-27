Подозреваемые в махинациях с єВідновленням на Харьковщине вышли из-под стражи

Чиновника и его товарища из Изюма, подозреваемых в растрате денег на єВідновленні на Харьковщине, отпустили под залог.

Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Должностному лицу и его товарищу избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 454 тыс. грн. каждому. Залоги в отношении обоих подозреваемых внесли, они вышли из-под стражи. Бабушке жены чиновника избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Четвертому фигуранту – эксперту – сообщили о подозрении заочно», — рассказал Чубенко.

Напомним, ранее стало известно, что заместитель председателя Изюмской МВА получил подозрение – он разработал схему махинаций на деньгах по восстановлению. Он подыскивал дома, нуждавшиеся в восстановлении, составлял фиктивные акты повреждения имущества и привлек к ней не только знакомых, но и родственницу. На этом мужчина «наварил» 5 млн грн.