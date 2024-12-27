Подозреваемые в махинациях с єВідновленням на Харьковщине вышли из-под стражи
Чиновника и его товарища из Изюма, подозреваемых в растрате денег на єВідновленні на Харьковщине, отпустили под залог.
Об этом сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Должностному лицу и его товарищу избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 454 тыс. грн. каждому. Залоги в отношении обоих подозреваемых внесли, они вышли из-под стражи. Бабушке жены чиновника избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Четвертому фигуранту – эксперту – сообщили о подозрении заочно», — рассказал Чубенко.
Напомним, ранее стало известно, что заместитель председателя Изюмской МВА получил подозрение – он разработал схему махинаций на деньгах по восстановлению. Он подыскивал дома, нуждавшиеся в восстановлении, составлял фиктивные акты повреждения имущества и привлек к ней не только знакомых, но и родственницу. На этом мужчина «наварил» 5 млн грн.
Читайте также: Обыски у сотрудников ТЦК. Главный следователь Харьковщины сообщил подробности
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: євідновлення, гроші, деньги, залог, Изюм, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Подозреваемые в махинациях с єВідновленням на Харьковщине вышли из-под стражи»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 декабря 2024 в 18:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чиновника и его товарища из Изюма, подозреваемых в растрате денег на єВідновленні на Харьковщине, отпустили под залог.".