Підозрювані у махінаціях із єВідновленням вийшли з-під варти на Харківщині

Чиновника та його товариша з Ізюма, підозрюваних у розтраті грошей на єВідновленні на Харківщині, відпустили під заставу.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Посадовцю та його товаришу були обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 млн 454 тис. грн кожному. Застави щодо обох підозрюваних внесені, вони вийшли з-під варти. Бабусі дружини посадовця було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Четвертому фігуранту – експерту –повідомили про підозру заочно», – розповів Чубенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступник голови Ізюмської МВА отримав підозру – він розробив схему махінацій на грошах відновлення. Він підшукував будинки, які потребували відновлення, становив фіктивні акти пошкодження майна та залучив до неї не лише знайомих, а й родичку. На цьому чоловік «наварив» 5 млн. грн.