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Підозрювані у махінаціях із єВідновленням вийшли з-під варти на Харківщині

Події 18:46   27.12.2024
Оксана Якушко
Підозрювані у махінаціях із єВідновленням вийшли з-під варти на Харківщині Фото: depositphotos.com

Чиновника та його товариша з Ізюма, підозрюваних у розтраті грошей на єВідновленні на Харківщині, відпустили під заставу.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Посадовцю та його товаришу були обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 млн 454 тис. грн кожному. Застави щодо обох підозрюваних внесені, вони вийшли з-під варти. Бабусі дружини посадовця було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Четвертому фігуранту – експерту –повідомили про підозру заочно», – розповів Чубенко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступник голови Ізюмської МВА отримав підозру – він розробив схему махінацій на грошах відновлення. Він підшукував будинки, які потребували відновлення, становив фіктивні акти пошкодження майна та залучив до неї не лише знайомих, а й родичку. На цьому чоловік «наварив» 5 млн. грн.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 18:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чиновника та його товариша з Ізюма, підозрюваних у розтраті грошей на єВідновленні на Харківщині, відпустили під заставу.".