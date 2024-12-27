Підозрювані у махінаціях із єВідновленням вийшли з-під варти на Харківщині
Чиновника та його товариша з Ізюма, підозрюваних у розтраті грошей на єВідновленні на Харківщині, відпустили під заставу.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
«Посадовцю та його товаришу були обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 1 млн 454 тис. грн кожному. Застави щодо обох підозрюваних внесені, вони вийшли з-під варти. Бабусі дружини посадовця було обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання. Четвертому фігуранту – експерту –повідомили про підозру заочно», – розповів Чубенко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що заступник голови Ізюмської МВА отримав підозру – він розробив схему махінацій на грошах відновлення. Він підшукував будинки, які потребували відновлення, становив фіктивні акти пошкодження майна та залучив до неї не лише знайомих, а й родичку. На цьому чоловік «наварив» 5 млн. грн.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: євідновлення, Ізюм, гроші, залог, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2024 в 18:46;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чиновника та його товариша з Ізюма, підозрюваних у розтраті грошей на єВідновленні на Харківщині, відпустили під заставу.".