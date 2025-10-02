Будівництво онкоцентру в Харкові за 3 млрд: Синєгубов розповів деталі 📹

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ефірі нацмарафону підтвердив інформацію про відновлення будівництва в Харкові нового онкоцентру.

“Той стан, в якому перебував онкоцентр ще до війни, він не задовольняв жодним вимогам. Тому що дуже важко надавати високоякісну медичну допомогу в старих приміщеннях. І тому було прийнято рішення щодо будівництва нового. Дуже була важка ситуація, тому що ми приймали рішення щодо розірвання договору із минулим підрядником. І судові процеси завершилися лише цього року. І 3 мільярди ще не виділено, однак фактично передбачена можливість. Оголошено тендер і профінансовані перші 50 мільйонів на реалізацію цього проєкту”, – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він повідомив, що проєкт, про який йдеться, передбачає будівництво першої черги онкоцентру – лікувально-діагностичного корпусу на понад 300 ліжок. А також – підземної лікарні в цьому корпусі.

“У якості бомбосховища – з операційними, з діагностикою площею більш як 3000 метрів, де одночасно можуть перебувати 1100 людей. З них 500, відповідно, передбачаються лікарі, інші – це пацієнти”, – пояснив начальник ХОВА.

За словами Синєгубова, реалізацію проєкту передбачено стратегією розвитку Харківської області. Його погодили з усіма профільними міністерствами. Першу чергу онкоцентру хочуть побудувати протягом трьох-чотирьох років.

Також начальник ХОВА наголосив, що в Харкові залишилися лікарі, які надають допомогу онкохворим. А кількість таких хворих за час повномасштабного вторгнення РФ не скоротилася – разом із населенням області, а навпаки зросла.

“У 2023 році було надано допомогу 72 тисячам пацієнтів. Для порівняння, у 2021 році звернулося лише 60 тисяч. На жаль, дійсно, пацієнтів у нас все більше”, – зазначив начальник ХОВА.

Читайте також: Облрада призначила гендиректора Харківського онкоцентру до кінця війни

Нагадаємо, проблеми з будівництвом Харківського онкоцентру виникли ще до повномасштабного вторгнення РФ. У 2020-му будівництво фактично заморозили через відсутність фінансування (на той момент, по суті, був готовий лише котлован онкоцентру). До кінця року гроші на проєкт у держбюджеті все ж таки знайшлися, але оскільки суттєво змінилася кошторисна вартість робіт, довелося оголошувати новий тендер. Його у грудні 2020-го виграла львівська компанія “РОМБ+”, обійшовши дві великі харківські будівельні компанії. Проте вже до осені 2021 року стало зрозуміло, що терміни будівництва онкоцентру генпідрядники зривають. Наприкінці листопада 2021-го в ХОДА заявили, що підрядник не справляється зі своїми обов’язками й договір із ним розриватимуть. Однак у самій компанії “РОМБ+” відрізали: у всьому винні самі замовники, які не надали необхідних креслень у повному обсязі. На цей випад у ХОДА відповіли: весь набір креслень був доступний на етапі тендеру, тож учасники тендерної процедури чудово розуміли, на що вони погоджуються. Після бурхливої ​​публічної дискусії та “обміну люб’язностями” у ЗМІ й соцмережах, облдержадміністрація та будівельники пішли на мирову. Вона стала підсумком наради в Кабміні, де вирішили спробувати не змінювати підрядника й “дати їм ще один шанс”. Проте вже в лютому 2022 року в ХОДА все ж таки повідомили: договір розривають.