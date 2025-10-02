Строительство онкоцентра в Харькове за 3 млрд: Синегубов рассказал детали 📹
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона подтвердил информацию о возобновлении строительства в Харькове нового онкоцентра.
«То состояние, в котором находился онкоцентр еще до войны, оно не удовлетворяло никаким требованиям и не выдерживало никакой критики. Потому что очень тяжело оказывать качественную медицинскую помощь в старых помещениях. Для этого было принято решение о строительстве нового. Очень была тяжелая ситуация, потому что мы принимали решение о расторжении договора с прошлым подрядчиком. И судебные процессы завершились только в этом году. И 3 миллиарда еще не выделены, однако фактически предусмотрена возможность. Объявлен тендер и профинансированы первые 50 миллионов на реализацию этого проекта», — сказал Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он сообщил, что проект, о котором идет речь, предполагает строительство первой очереди онкоцентра — лечебно-диагностического корпуса на более 300 коек. А также — подземной больницы в этом корпусе.
«В качестве бомбоубежища – с операционными, с диагностикой площадью более 3000 метров, где одновременно могут находиться 1100 человек. Из них 500, соответственно, предполагается врачи, остальные – это пациенты», — пояснил начальник ХОВА.
По словам Синегубова, реализация проекта предусмотрена стратегией развития Харьковской области. Его согласовали со всеми профильными министерствами. Первую очередь онкоцентра хотят построить в течение трех-четырех лет.
Также начальник ХОВА подчеркнул, что в Харькове остались врачи, которые оказывают помощь онкобольным. А количество таких больных за время полномасштабного вторжения РФ не сократилось — вместе с населением области, а напротив возрозсло.
«В 2023 году была оказана помощь 72 тысячам пациентов. Для сравнения, в 2021 году обратилось всего 60 тысяч. К сожалению, действительно, пациентов у нас все больше», — отметил начальник ХОВА.
Читайте также: Облсовет назначил гендиректора Харьковского онкоцентра до конца войны
Напомним, проблемы со строительством Харьковского онкоцентра возникли еще до полномасштабного вторжения РФ. В 2020-м строительство фактически заморозили из-за отсутствия финансирования (на тот момент, по сути, был готов только котлован онкоцентра). К концу года деньги на проект в госбюджете все же нашлись, но так как существенно изменилась сметная стоимость работ, пришлось оглашать новый тендер. Его в декабре 2020-го выиграла львовская компания «РОМБ+», обойдя две крупные харьковские строительные компании. Однако уже к осени 2021-го стало понятно, что сроки строительства онкоцентра генподрядчики срывают. В конце ноября 2021-го в ХОГА заявили, что подрядчик не справляется со своими обязанностями и договор с ним будут расторгать. Однако в самой компании «РОМБ+» парировали: во всем виноваты сами заказчики, которые не предоставили необходимые чертежи в полном объеме. На этот выпад в ХОГА ответили: весь набор чертежей был доступен на этапе тендера, поэтому участники тендерной процедуры прекрасно понимали, на что они соглашаются. После бурной публичной дискуссии и «обмена любезностями» в СМИ и соцсетях, облгосадминистрация и строители пошли на мировую. Она стала итогом совещания в Кабмине, где решили попытаться не менять подрядчика и «дать им еще один шанс». Однако уже в феврале 2022 года в ХОВА все же сообщили: договор разрывают.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: будівництво, онкоцентр, синегубов, строительство, тендер, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Строительство онкоцентра в Харькове за 3 млрд: Синегубов рассказал детали 📹»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 октября 2025 в 19:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона подтвердил информацию о возобновлении строительства в Харькове нового онкоцентра".