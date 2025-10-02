Строительство онкоцентра в Харькове за 3 млрд: Синегубов рассказал детали 📹

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона подтвердил информацию о возобновлении строительства в Харькове нового онкоцентра.

«То состояние, в котором находился онкоцентр еще до войны, оно не удовлетворяло никаким требованиям и не выдерживало никакой критики. Потому что очень тяжело оказывать качественную медицинскую помощь в старых помещениях. Для этого было принято решение о строительстве нового. Очень была тяжелая ситуация, потому что мы принимали решение о расторжении договора с прошлым подрядчиком. И судебные процессы завершились только в этом году. И 3 миллиарда еще не выделены, однако фактически предусмотрена возможность. Объявлен тендер и профинансированы первые 50 миллионов на реализацию этого проекта», — сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он сообщил, что проект, о котором идет речь, предполагает строительство первой очереди онкоцентра — лечебно-диагностического корпуса на более 300 коек. А также — подземной больницы в этом корпусе.

«В качестве бомбоубежища – с операционными, с диагностикой площадью более 3000 метров, где одновременно могут находиться 1100 человек. Из них 500, соответственно, предполагается врачи, остальные – это пациенты», — пояснил начальник ХОВА.

По словам Синегубова, реализация проекта предусмотрена стратегией развития Харьковской области. Его согласовали со всеми профильными министерствами. Первую очередь онкоцентра хотят построить в течение трех-четырех лет.

Также начальник ХОВА подчеркнул, что в Харькове остались врачи, которые оказывают помощь онкобольным. А количество таких больных за время полномасштабного вторжения РФ не сократилось — вместе с населением области, а напротив возрозсло.

«В 2023 году была оказана помощь 72 тысячам пациентов. Для сравнения, в 2021 году обратилось всего 60 тысяч. К сожалению, действительно, пациентов у нас все больше», — отметил начальник ХОВА.

Читайте также: Облсовет назначил гендиректора Харьковского онкоцентра до конца войны

Напомним, проблемы со строительством Харьковского онкоцентра возникли еще до полномасштабного вторжения РФ. В 2020-м строительство фактически заморозили из-за отсутствия финансирования (на тот момент, по сути, был готов только котлован онкоцентра). К концу года деньги на проект в госбюджете все же нашлись, но так как существенно изменилась сметная стоимость работ, пришлось оглашать новый тендер. Его в декабре 2020-го выиграла львовская компания «РОМБ+», обойдя две крупные харьковские строительные компании. Однако уже к осени 2021-го стало понятно, что сроки строительства онкоцентра генподрядчики срывают. В конце ноября 2021-го в ХОГА заявили, что подрядчик не справляется со своими обязанностями и договор с ним будут расторгать. Однако в самой компании «РОМБ+» парировали: во всем виноваты сами заказчики, которые не предоставили необходимые чертежи в полном объеме. На этот выпад в ХОГА ответили: весь набор чертежей был доступен на этапе тендера, поэтому участники тендерной процедуры прекрасно понимали, на что они соглашаются. После бурной публичной дискуссии и «обмена любезностями» в СМИ и соцсетях, облгосадминистрация и строители пошли на мировую. Она стала итогом совещания в Кабмине, где решили попытаться не менять подрядчика и «дать им еще один шанс». Однако уже в феврале 2022 года в ХОВА все же сообщили: договор разрывают.