«Не стройте, а то прилетит» — ответ ХОВА на комментарии в сети про онкоцентр📹

«Онкобольные ждать не могут», — заявил в интервью МГ «Объектив» начальник ХОВА Олег Синегубов. Он прокомментировал дискуссию, которая развернулась в соцсетях по поводу возобновления строительства онкоцентра в Харькове.

«Прилетит» – может быть в любую часть города»

«Вы читаете, что пишут люди в соцсетях? «Зачем сейчас?», «сразу прилетит», «столько денег — все на ветер»… Как бы вы на это ответили? Зачем сейчас строить новый онкоцентр?» — на такой вопрос мы предложили ответить начальнику ХОВА.

«Смотрите, по поводу «прилетит» давайте проговорим. «Прилетит» – может быть в любую часть города. Люди в Харькове живут. Проживает 1 миллион 200 тысяч человек. Они ходят в больницы также. Им оказывается медицинская помощь. Работаем над обустройством школ, над строительством подземных школ, в том числе. Чтобы дети пошли в школу, потому что люди здесь остаются, живут и в Харькове видят перспективу. Теперь по поводу онко, по поводу актуальности этого. В 2021 году была оказана помощь 60 тысячам онкобольных. Для понимания в прошлом году эта цифра уже выросла до 72 тысяч. И было проведено 5000 операций в год», — прокомментировал Синегубов.

«Онкобольные ждать не могут»

Он отметил, что онкоцентр в Харькове — единственная профильная больница на территории Харьковской области. Он принимает пациентов не только из города, но и изо всех громад региона. При этом больница продолжала работать даже в 2022-м.

«В 2022 году, в начале полномасштабного вторжения, онкоцентр не имел ни одного сертифицированного укрытия. И люди не прекратили оказание медицинской помощи, за что я безгранично благодарен (я всегда это говорю) нашим врачам. Потому что онкобольные ждать не могут. И мы все об этом знаем. Здесь и о диагностике, и о плановом, и о внеплановом, и о предоставлении лучевой терапии, химиотерапии и т.д. То есть здесь отдельная категория людей. Часть из них не поедет (или нет возможности, или просто не поедет) ни в Полтавскую, ни в Киевскую, ни в Ивано-Франковскую область, или в Австрию», — подчеркнул начальник ХОВА.

Синегубов напомнил историю строительства онкоцентра и объяснил, что возможность продолжить прерванные еще до полномасштабного вторжения работы появилась только, когда завершились судебные разбирательства с предыдущим подрядчиком. Сейчас разработали новый проект, сделав акцент на подземной части здания — укрытии, где будут не только укрывать пациентов, но и беречь ценное оборудование.

Дорогое оборудование будет в укрытии

«Это отделение большое, на 3,5 тысячи квадратных метров. На 1100 человек. Это 400 человек самого медицинского персонала, остальные – это пациенты. То есть все, кто будет находиться в основном лечебно-диагностическом корпусе, должны укрыться в этом укрытии. Плюс там будут проводиться оперативные вмешательства, операции, диагностика и т.д. То есть это отделение — как подземная больница, которая будет работать при любых обстоятельствах, при любых условиях», — объяснил начальник ХОВА.

На уточняющий вопрос, будут ли проводить операции онкобольным под землей постоянно (а не эвакуировать людей туда только во время тревог), Синегубов уточнил: «Это же и предполагается, чтобы дорогое оборудование было именно там – под защитой».

Сейчас речь идет о строительстве первой очереди онкоцентра, стоимость работ — 3,1 миллиарда гривен. На 2025 год предусмотрели 50 млн грн, так как начать работы смогут практически в конце года, когда пройдет тендер и объявят победителя. В целом же реализовать первую очередь планируют за три года — до 2028-го.

«Однако мы же будем учитывать и военные обстоятельства, и воздушные тревоги, и все остальное. Скажем так, от трех лет и дальше. Планируем где-то за четыре года справиться. Однако, в первую очередь, будет реализовываться именно это подземное отделение», — пояснил начальник ХОВА.