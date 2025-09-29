Более 3 млрд грн обойдется строительство нового онкоцентра в Харькове – ХАЦ

Строительство первой очереди нового онкоцентра в Харькове будут финансировать из проекта Ukraine Facility, сообщает ХАЦ.

Это программа финансовой поддержки Украины от ЕС на 2024-2027 годы на общую сумму в 50 миллиардов евро. Она направлена ​​на поддержание макрофинансовой устойчивости и восстановления экономики.

Часть денег будет направлена ​​на строительство онкоцентра в Харькове. Онкоцентр расположен в лесопарке в Померках, где периодически проходят обстрелы россиян. Согласно проекту, в онкоцентре должно быть 510 коек.

Онкоцентр начали строить незадолго до полномасштабной войны по программе Зеленского «Большая стройка», но в начале февраля 2022 года договор с ЧП «Ромб+» расторгли. На строительство онкоцентра уже потратили 190,6 млн грн.

Ожидаемая стоимость первой очереди строительства онкоцентра составляет 3 млрд. 161 млн. грн. Следует отметить, что проект сделки позволяет получить подрядчику аванс на сумму до 30% от общей суммы строительства, то есть до 1 млрд. грн.