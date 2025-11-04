Новый онкоцентр в Харькове построят из материалов по завышенным ценам — ХАЦ
Департамент капитального строительства ХОВА заключил соглашение с Консорциумом «Билдинг Групп», чтобы построить новый онкоцентр стоимостью 3 млрд грн, сообщает ХАЦ.
Финансировать работы планирует проект Ukraine Facility. Это программа финансовой поддержки Украины от Европейского Союза на 2024-2027 годы на общую сумму 50 млрд евро, направленная на поддержку макрофинансовой стабильности, восстановление экономики, реформирование ее ключевых секторов.
По проекту в новом онкоцентре должно быть 510 коек. Онкоцентр в районе Померки начали строить незадолго до полномасштабной войны по программе Зеленского «Большое строительство», но в начале февраля 2022 договор со львовским ЧП «Ромб +» расторгли.
ХАЦ нашел примеры завышения цен в новой смете строительства онкоцентра.
На 36,7 млн грн планируют купить керамический кирпич одинарный полнотелый размерами 250х120х65 мм м 100. Цена в смете составляет 13,5 грн за штуку. Однако это завышенная цена даже по сравнению с розницей. В частности, в Харькове можно найти по 11,3 грн за единицу – такой кирпич в “Эпицентре” стоит меньше 10 грн за единицу. Переплата только на этой позиции может составить более 5 млн. грн.
Более 55 млн. грн. потратят на закупку фиброцементных фасадных панелей по 3100 грн. за кв. метр. В Украине можно купить фиброцементные панели от 600 грн за кв. м. до 4000 грн. за кв. м. Средняя цена составляет 2000 грн за кв. м.
Также завышена стоимость и на обычную гипсовую штукатурку, которую планируют купить более миллиона килограммов. Цена за килограмм составляет 30 грн. Это в разы дороже рыночной цены, ведь она варьируется в диапазоне 10–11 грн за кг. Таким образом, переплата только на этой позиции может составить около 20 млн грн.
Завышены и цены на бетон. Бетон В35 в Харькове продается по 4850 грн за кубометр, хотя в смете цена указана 5478 грн за куб м. Следовательно, возможная переплата на бетоне может составить более 4 млн грн.
