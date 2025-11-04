Live
Новий онкоцентр у Харкові збудують із матеріалів за завищеними цінами – ХАЦ

Суспільство 18:36   04.11.2025
Оксана Якушко
Департамент капітального будівництва ХОВА уклав угоду з Консорціумом “Білдінг Груп”, щоб збудувати новий онкоцентр вартістю 3 млрд грн, повідомляє ХАЦ.

Фінансувати роботи планує проєкт Ukraine Facility. Це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу на 2024-2027 роки на загальну суму 50 мільярдів євро, що спрямована на підтримку макрофінансової стабільності, відновлення економіки, реформування її ключових секторів. Частина коштів піде на будівництво онкоцентру у Харкові.

За проєктом, в новому онкоцентрі має бути 510 ліжок. Онкоцентр у районі Помірки почали будувати незадовго до повномасштабної війни за програмою Зеленського “Велике будівництво”, але на початку лютого 2022 року договір зі львівською ПП “Ромб+” розірвали.

ХАЦ виявив приклади завищення цін у новому кошторисі будівництва онкоцентра.

Наприклад, на 36,7 млн грн планують купити керамічну цеглу одинарну повнотілу розмірами 250х120х65 мм м 100. Ціна в кошторисі становить 13,5 грн за штуку. Однак це завищена ціна навіть в порівнянні з роздрібом. Зокрема у Харкові можна знайти по 11,3 грн за одиницю – така цегла в “Епіцентрі” менше ніж 10 грн за одиницю.

Переплата лише на цій позиції може становити понад 5 млн грн.

Понад 55 млн грн витратять на закупівлю фіброцементних фасадних панелей по 3100 грн за кв. метр. В Україні можна придбати фіброцементні панелі від 600 грн за кв. м. до 4000 грн за кв. м. Здебільшого середня ціна становить 2000 грн за кв. м.

Також завищена ціна й на звичайне гіпсове тинькування. Її планують придбати понад мільйон кілограмів. Ціна за один кілограм становить 30 грн. Це в рази дорожче ринкової ціни, адже вона варіюється у діапазоні 10-11 грн за кг. Таким чином переплата лише на цій позиції може скласти близько 20 млн грн.

