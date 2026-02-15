Чи потрібен підземний онкоцентр у Харкові? Директор установи навів статистику

Близько 100 тисяч онкохворих у Харківській області потребують постійного спостереження та лікування – це стабільний та високий показник, розповів в етері нацмарафону гендиректор Харківського обласного центру онкології Віктор Лихман. Тому, за його словами, саме у Харкові має бути збудований спеціалізований захисний корпус для лікування таких пацієнтів.

“Онкологічна ситуація в Харківській області за роки повномасштабної війни стала більш напруженою, – заявив Лихман. – Головна причина в тому, що змінився шлях пацієнта від діагнозу до лікування. За офіційними даними, у 2022 році вперше діагностованих випадків було близько 20 тисяч. За 2025 рік ми маємо близько 29 тисяч. Тобто це тривожний сигнал. І найскладніший індикатор – частка пацієнтів, які доходять до клініки з четвертою стадією захворювання, коли вже зробити щось дуже складно. Цей показник в 2024-2025 роках трошки знизився порівняно з 2022-м, але все ж залишається досить великим – це приблизно 20%”.

Гендиректор зазначив, що поки що укриттям для лікарів та пацієнтів слугують підвальні приміщення закладу — вони забезпечені водою, продуктами та альтернативними джерелами енергопостачання.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

“Однак, безумовно, ці пристосовані укриття не можуть повністю замінити спеціально спроєктований захищений медичний простір. Особливо, коли йдеться про тривалі інфузії під час проведення лікування хіміотерапевтичного, курсів променевої терапії. Післяопераційні пацієнти, які обмежені в мобільності. Тому підземний лікувальний корпус – це відповідь системи охорони здоров’я на реалії війни. Його головна мета – забезпечити безперервну, безпечну та технологічну онкологічну допомогу. Для пацієнта це означає принципово безпечний маршрут: встановлення діагнозу, план лікування, початок терапії, контроль і підтримка. Ця безперервність часто визначає прогноз у лікуванні і одужанні”, – роз’яснив Лихман.

Як повідомлялося, на будівництво першої черги нового онкоцентру у Помірках у Харкові закладають понад 3 мільярди гривень. У жовтні 2025 року начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснював: йдеться про лікувально-діагностичний корпус більш ніж на 300 ліжок, а також про підземну його частину площею понад 3000 квадратних метрів, де одночасно зможуть перебувати 1100 осіб (у тому числі 500 лікарів). Першу чергу фінансуватимуть коштом програми фінансової підтримки України від ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Попередні керівники тоді ще ХОДА також бралися за проєкт нового онкоцентру, його анонсували майже вісім років тому. Роботи розпочали незадовго до повномасштабної війни за програмою «Велике будівництво», але на початку лютого 2022 року договір із ПП «Ромб+» розірвали.