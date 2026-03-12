У сучасній гінекології ультразвукове дослідження — це безпечний метод візуалізації органів малого таза без променевого навантаження на організм. Лікарі медичного центру https://onclinic.ua/kharkov/services/gynecology комбінують огляд у гінекологічному кріслі з УЗД для отримання вичерпних даних про стан репродуктивної системи пацієнтки.

УЗД органів малого таза: що воно показує

Метод надає інформацію про анатомічні особливості жіночих внутрішніх репродуктивних органів. Параметри, які оцінює лікар під час гінекологічного УЗД, включають:

розміри, форму та розташування матки;

стан ендометрію (внутрішнього слизового шару матки) і його відповідність фазі менструального циклу;

розташування, розміри та структуру яєчників;

наявність фолікулів у яєчниках і дозрівання домінантного фолікула, що свідчить про наближення овуляції;

вагітність (маткову й позаматкову);

розміри та локалізацію новоутворень матки і яєчників (міоми, кіст, поліпів ендометрію);

скупчення рідини в маткових трубах (гідросальпінкс).

Ультразвукове дослідження також показує ознаки запальних гінекологічних патологій (ендометриту, оофориту, аднекситу). До них належать наявність вільної рідини в позаматковому просторі, потовщення тканин і неоднорідна структура репродуктивних органів.

Коли лікар призначає УЗД терміново

Приватний гінеколог зазвичай призначає термінове УЗД органів малого таза у випадках, коли симптоми вказують на гострий стан, який може загрожувати життю пацієнтки або її репродуктивній функції. Показання до термінового гінекологічного УЗД можуть включати:

гострий біль у нижній частині живота (особливо раптовий, переймоподібний, що супроводжується слабкістю чи запамороченням);

аномальну маткову кровотечу (інтенсивні виділення поза графіком менструації або в період менопаузи);

підозру на позаматкову вагітність (поєднання позитивного тесту на вагітність із болем у животі та кров’янистими виділеннями);

ознаки «гострого живота» (напруження м’язів передньої черевної стінки й відчуття тиску в малому тазу);

травми живота (для виключення внутрішньої кровотечі і пошкодження репродуктивних органів).

Термінове обстеження у гінеколога в поєднанні з ультразвуковою діагностикою необхідне також у разі погіршення стану пацієнтки після гінекологічних маніпуляцій (гістероскопії, аборту, встановлення внутрішньоматкової спіралі). Сигналами до негайного звернення до лікаря є стрімке посилення болю в животі, підвищення температури тіла та кровотеча.

Підготовка до обстеження: основні рекомендації

Щоб підготуватися до трансабдомінального УЗД по гінекології, потрібно за один-два дні виключити з раціону продукти, які викликають надмірне газоутворення (бобові, капусту, солодощі, газовані напої). За годину до обстеження необхідно випити близько одного літра негазованої води, щоб наповнити сечовий міхур. Правила підготовки до трансвагінального УЗД малого таза:

за добу до обстеження утриматись від статевих актів, використання вагінальних супозиторіїв та спринцювання;

у день візиту до лікаря прийняти душ із гіпоалергенним милом без штучних барвників та ароматизаторів;

безпосередньо перед обстеженням спорожнити сечовий міхур.

Планове УЗД для діагностики жіночих хвороб рекомендується проходити на п’ятий-сьомий день менструального циклу, коли ендометрій найтонший. Якщо мета — відстежити дозрівання фолікула, гінеколог «ОН Клінік» у Харкові може призначити дослідження кілька разів протягом циклу.

Переваги поєднання огляду та УЗД

Поєднання профілактичного огляду в гінеколога з інструментальною та лабораторною діагностикою дозволяє отримати повну клінічну картину репродуктивного здоров’я жінки. Переваги комплексного обстеження з УЗД та аналізами:

максимальна точність діагнозу. Під час огляду в гінекологічному кріслі лікар оцінює стан слизової піхви та шийки матки, УЗД показує структуру тканин матки та яєчників, а лабораторні аналізи визначають наявність збудників запалення або атипових клітин, деталізуючи дані УЗД;

виявлення безсимптомних патологій. Комплексна діагностика дозволяє знайти новоутворення або приховані інфекції ще до появи виражених симптомів;

економія часу. Пацієнтка проходить прийом у гінеколога, УЗД і необхідні лабораторні аналізи за один візит, без повторних записів.

Комплексне обстеження мінімізує ризик діагностичних помилок. Отримання лікарського висновку за один прийом дозволяє в разі потреби негайно розпочати лікування, запобігаючи переходу виявлених порушень у хронічну стадію.