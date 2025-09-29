Live
Понад 3 млрд грн коштуватиме будівництво нового онкоцентру у Харкові – ХАЦ

Суспільство 19:36   29.09.2025
Оксана Якушко
Будівництво першої черги нового онкоцентру у Харкові фінансуватимуть із проєкту Ukraine Facility, повідомляє ХАЦ.

Це програма фінансової підтримки України від ЄС на 2024-2027 роки на загальну суму 50 мільярдів євро. Вона спрямована на підтримку макрофінансової стабільності та відновлення економіки.

Частину грошей спрямують на будівництво онкоцентру у Харкові. Онкоцентр розташований у лісопарку в Помірках у Харкові, де періодично відбуваються обстріли росіян. Згідно проєкту, в онкоцентрі має бути 510 ліжок.

Онкоцентр почали будувати незадовго до повномасштабної війни за програмою Зеленського “Велике будівництво”, але на початку лютого 2022 року договір із ПП “Ромб+” розірвали. На зведення онкоцентру уже витратили 190,6 млн грн.

Очікувана вартість першої черги будівництва онкоцентру становить 3 млрд 161 млн грн. Варто зазначити, що проєкт угоди дозволяє отримати підряднику авансовий платіж на суму до 30% від загальної суми будівництва, тобто до 1 млрд грн.

Читайте також: Усі на Харківщині – в зоні ризику: про хворобу попередили епідеміологи

Автор: Оксана Якушко
