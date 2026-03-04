До пів мільярда гривень обіцяють на онкоцентр у Харкові у 2026-му – ХОВА
Від 200 до 500 мільйонів гривень очікують на будівництво онкологічного центру Харкові у 2026 році – сума залежатиме від темпів робіт.
Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання МГ “Об’єктив”, факт фінансування підтвердив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«Тільки вчора мали розмову перед засіданням Ради національної безпеки та оборони з профільним міністром паном Ляшком. Знову ж таки, фінансування все підтверджено», – поінформував Синєгубов.
За словами начальника ХОВА, сума залежатиме від темпів виконання робіт, зокрема, складного етапу підземного будівництва, який вже показав проєкт «Ковчег». Синєгубов підкреслив, що влада прагне максимально прискорити темпи, оскільки за підсумками півріччя можливий перерозподіл фінансування з інших об’єктів, у тому числі в інших областях. Це дозволить залучити додаткові кошти на онкоцентр.
На питання кореспондентки МГ «Об’єктив», що на об’єкті вже зроблено, Синєгубов відповів: «Не скажу».
Як повідомлялося, на будівництво першої черги нового онкоцентру у Помірках у Харкові закладають понад 3 мільярди гривень. У жовтні 2025 року начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснював: йдеться про лікувально-діагностичний корпус більш ніж на 300 ліжок, а також про підземну його частину площею понад 3000 квадратних метрів, де одночасно зможуть перебувати 1100 осіб (у тому числі 500 лікарів). Першу чергу фінансуватимуть коштом програми фінансової підтримки України від ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки.
Попередні керівники тоді ще ХОДА також бралися за проєкт нового онкоцентру, його анонсували майже вісім років тому. Роботи розпочали незадовго до повномасштабної війни за програмою «Велике будівництво», але на початку лютого 2022 року договір із ПП «Ромб+» розірвали.
Читайте також: Чи потрібен підземний онкоцентр у Харкові? Директор установи навів статистику
Новини за темою:
- Категорії: Здоровье, Оригінально, Харків; Теги: новини Харкова, Олег Синегубов, онкоцентр;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «До пів мільярда гривень обіцяють на онкоцентр у Харкові у 2026-му – ХОВА», то перегляньте більше у розділі Здоровье на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2026 в 19:05;