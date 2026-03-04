До пів мільярда гривень обіцяють на онкоцентр у Харкові у 2026-му – ХОВА

Від 200 до 500 мільйонів гривень очікують на будівництво онкологічного центру Харкові у 2026 році – сума залежатиме від темпів робіт.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, відповідаючи на питання МГ “Об’єктив”, факт фінансування підтвердив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Тільки вчора мали розмову перед засіданням Ради національної безпеки та оборони з профільним міністром паном Ляшком. Знову ж таки, фінансування все підтверджено», – поінформував Синєгубов.

За словами начальника ХОВА, сума залежатиме від темпів виконання робіт, зокрема, складного етапу підземного будівництва, який вже показав проєкт «Ковчег». Синєгубов підкреслив, що влада прагне максимально прискорити темпи, оскільки за підсумками півріччя можливий перерозподіл фінансування з інших об’єктів, у тому числі в інших областях. Це дозволить залучити додаткові кошти на онкоцентр.

На питання кореспондентки МГ «Об’єктив», що на об’єкті вже зроблено, Синєгубов відповів: «Не скажу».

Як повідомлялося, на будівництво першої черги нового онкоцентру у Помірках у Харкові закладають понад 3 мільярди гривень. У жовтні 2025 року начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснював: йдеться про лікувально-діагностичний корпус більш ніж на 300 ліжок, а також про підземну його частину площею понад 3000 квадратних метрів, де одночасно зможуть перебувати 1100 осіб (у тому числі 500 лікарів). Першу чергу фінансуватимуть коштом програми фінансової підтримки України від ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Попередні керівники тоді ще ХОДА також бралися за проєкт нового онкоцентру, його анонсували майже вісім років тому. Роботи розпочали незадовго до повномасштабної війни за програмою «Велике будівництво», але на початку лютого 2022 року договір із ПП «Ромб+» розірвали.