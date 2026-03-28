Для лікування раку в Харкові запрацює обладнання, якого ніколи не було
У Харкові готуються запустити в роботу лінійний прискорювач із супутнім діагностичним обладнанням. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Реалізується проєкт щодо початку роботи лінійного прискорювача з супутнім діагностичним обладнанням. Воно вже встановлене, зараз команди проходять відповідне навчання, отримують сертифікати, й тоді ми анонсуємо, що десь за два-три тижні це обладнання вперше в історії Харківщини такого класу запрацює тут“, – сказав Синєгубов на брифінгу 27 березня.
Зазначимо, лінійний прискорювач – те обладнання, яке активно використовують у сучасній променевій терапії. Він розганяє електрони, щоб знищувати ракові клітини за допомогою рентгенівського випромінювання та при цьому мінімально пошкоджувати здорові тканини. Його використовують для лікування більшості видів раку.
Синєгубов також повідомив, що в Харкові вже почали будувати підземну частину нового онкоцентру. Також продовжують роботи в підземній лікарні на базі ОКБ та будують підземне відділення обласної дитячої лікарні.
- Категорії: Оригінально, Суспільство, Харків; Теги: медицинское оборудование, новини Харкова, онкоцентр, рак, сінєгубов;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2026 в 18:33;