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Денис Парамонов передав лікарні №18 в Харкові медобладнання, що рятує життя

Суспільство 10:28   30.06.2025
Олексій Наумов
Денис Парамонов передав лікарні №18 в Харкові медобладнання, що рятує життя Фото: БФ Дениса Парамонова

Харківська міська лікарня №18 відтепер має надсучасне обладнання для проведення хірургічних втручань — спеціальний монітор та ендовідеокамеру. Дороговартісне обладнання медичному закладу передано завдяки меценату Денису Парамонову.

Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова.

Міська лікарня №18 міста Харкова вже давно потребувала новітнього обладнання, а саме — інструментів багаторазових лапароскопічних, що вкрай потрібні для проведення різноманітних хірургічних втручань. На жаль, сьогодні медичний заклад не в змозі самотужки придбати таке дороговартісне обладнання. Тому очільники Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради звернулися до Благодійного фонду Дениса Парамонова з проханням забезпечити лікарню №18 потрібним медобладнанням.

“Лікарня №18 в Харкові працює на межі можливостей, адже тут кваліфіковану медичну допомогу отримують не лише жителі міста, але й ті, хто проживають в Харківській області, — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов. — Серед пацієнтів є також багато людей, які вимушено залишили свої домівки в інших небезпечних регіонах. Це колосальне навантаження на лікарів. Щоб полегшити їхній труд, а також зробити медичні послуги в лікарні №18 ще якіснішими, подарували медзакладу спеціальний монітор та ендовідеокамеру для хірургічних втручань. Ми усі маємо прийти до того, що сьогодні благодійні справи повинні бути направлені на порятунок життів українців”.

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Фото: БФ Дениса Парамонова

Загальна вартість переданого обладнання для міської лікарні №18 міста Харкова складає 300 тис. грн.

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Фото: БФ Дениса Парамонова
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Фото: БФ Дениса Парамонова

Нагадаємо, лише з початку 2025 року Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив медичні установи різноманітним медобладнанням майже на півтора мільйони гривень. Наприклад, сучасний апарат-ШВЛ вартістю майже 750 тис. грн було подаровано Інституту неврології, психіатрії та наркології ім. Волошина, що в Харкові. Близько 500 тис. грн коштувало медобладнання, серед якого — ендоскопічні електрокоагулятори та комплект лапароскопічного оснащення, що було передано Інституту медичної радіології та онкології ім. Григор’єва.

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Фото: БФ Дениса Парамонова
Автор: Олексій Наумов
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 10:28;

  • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міська лікарня №18 відтепер має надсучасне обладнання для проведення хірургічних втручань — спеціальний монітор та ендовідеокамеру".