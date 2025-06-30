Денис Парамонов передав лікарні №18 в Харкові медобладнання, що рятує життя

Харківська міська лікарня №18 відтепер має надсучасне обладнання для проведення хірургічних втручань — спеціальний монітор та ендовідеокамеру. Дороговартісне обладнання медичному закладу передано завдяки меценату Денису Парамонову.

Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова.

Міська лікарня №18 міста Харкова вже давно потребувала новітнього обладнання, а саме — інструментів багаторазових лапароскопічних, що вкрай потрібні для проведення різноманітних хірургічних втручань. На жаль, сьогодні медичний заклад не в змозі самотужки придбати таке дороговартісне обладнання. Тому очільники Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради звернулися до Благодійного фонду Дениса Парамонова з проханням забезпечити лікарню №18 потрібним медобладнанням.

“Лікарня №18 в Харкові працює на межі можливостей, адже тут кваліфіковану медичну допомогу отримують не лише жителі міста, але й ті, хто проживають в Харківській області, — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов. — Серед пацієнтів є також багато людей, які вимушено залишили свої домівки в інших небезпечних регіонах. Це колосальне навантаження на лікарів. Щоб полегшити їхній труд, а також зробити медичні послуги в лікарні №18 ще якіснішими, подарували медзакладу спеціальний монітор та ендовідеокамеру для хірургічних втручань. Ми усі маємо прийти до того, що сьогодні благодійні справи повинні бути направлені на порятунок життів українців”.

Загальна вартість переданого обладнання для міської лікарні №18 міста Харкова складає 300 тис. грн.

Нагадаємо, лише з початку 2025 року Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив медичні установи різноманітним медобладнанням майже на півтора мільйони гривень. Наприклад, сучасний апарат-ШВЛ вартістю майже 750 тис. грн було подаровано Інституту неврології, психіатрії та наркології ім. Волошина, що в Харкові. Близько 500 тис. грн коштувало медобладнання, серед якого — ендоскопічні електрокоагулятори та комплект лапароскопічного оснащення, що було передано Інституту медичної радіології та онкології ім. Григор’єва.