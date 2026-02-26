Денис Парамонов: Забезпечили Богодухівську лікарню автоматичним аналізатором

Богодухівська центральна районна лікарня забезпечена автоматичним гематологічним аналізатором. Апарат передав меценат Денис Парамонов і тепер у лікарів з’явилася можливість ставити пацієнтам точні діагнози.

Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова.

Богодухівська центральна районна лікарня вже давно потребувала оновлення діагностичних систем для дослідження крові. Проте, через високу вартість такого обладнання медичний заклад самотужки був не в змозі його придбати. Керівництво лікарні розраховувало хіба на благодійників — на прохання відгукнувся меценат Денис Парамонов, забезпечивши центральну районну лікарню в Богодухові автоматичним гематологічним аналізатором.

Цей апарат дає змогу швидко і дуже точно автоматизовано виконати клінічний аналіз крові у медичних лабораторіях. Також він зменшує витрати на реагенти і має надвисоку продуктивність. Найголовніше, що з таким аналізатором у лікарів буде змога ставити точні діагнози пацієнтам на основі результатів аналізів крові.

«Для мене велика честь сьогодні передати ці аналізатори районній лікарні. Переконаний, підтримка медичних закладів — це інвестиція у здоров’я людей і майбутнє нашої громади, — зазначив меценат Денис Парамонов. — Сучасне обладнання дає лікарям можливість швидше та точніше встановлювати діагнози, а пацієнтам — отримувати своєчасну й якісну допомогу. Бізнес, меценати і громада мають об’єднувати зусилля задля розвитку медицини. Ми завжди підставимо плече в такий непростий для країни час».

За словами директорки Богодухівської центральної районної лікарні Оксани Сизоненко, даний аналізатор дає змогу розвантажити лаборантів медзакладу.

«Тобто, ми зможемо більше охопити людей аналізами, зробити дослідження більш якісними, використовуючи меншу кількість персоналу. Ми дуже вдячні Фонду Дениса Парамонова. Нам дуже важлива ця допомога, тому що на сьогоднішній день, незважаючи на те, що ми маємо 23 заключених пакети з Національною службою здоров’я України, коштів вистачає хіба на погашення заробітної плати та закупівлі лікарських засобів», — зазначила директорка лікарні.

У свою чергу Богодухівський міський голова Володимир Бєлий також подякував Благодійному фонду Дениса Парамонова за надане обладнання, додавши, що у сфері медицини завжди можна знайти якісь проблеми.

«Не вистачає обладнання якогось. В даному випадку той аналізатор, який нам сьогодні передав Благодійний фонд Дениса Парамонова, допоможе працювати нашим медичним працівникам, лікарям. Це покращує умови лікування і пришвидшує їх, ставлячи точні діагнози», — підкреслив Володимир Бєлий.

Нагадаємо, нещодавно Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив «Регіональний клінічний центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Гіппократ» в Харкові необхідними спеціальними дверима для роботи рентгенкабінету та спеціальним фартухом для пацієнтів, щоб вони могли безпечно проходити рентгенографію.