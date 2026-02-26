Денис Парамонов: Обеспечили Богодуховскую больницу автоматическим анализатором

Богодуховская центральная районная больница обеспечена автоматическим гематологическим анализатором. Аппарат передал меценат Денис Парамонов, и теперь у врачей появилась возможность ставить пациентам точные диагнозы.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

Богодуховская центральная районная больница уже давно нуждалась в обновлении диагностических систем для исследования крови. Однако, из-за высокой стоимости такого оборудования медицинское учреждение самостоятельно было не в состоянии его приобрести. Руководство больницы рассчитывало разве что на благотворителей — на просьбу откликнулся меценат Денис Парамонов, обеспечив центральную районную больницу в Богодухове автоматическим гематологическим анализатором.

Этот аппарат позволяет быстро и очень точно автоматизировано провести клинический анализ крови в медицинских лабораториях. Также он уменьшает затраты на реагенты и обладает сверхвысокой производительностью. Самое главное, что с таким анализатором у врачей будет возможность ставить точные диагнозы пациентам на основе результатов анализов крови.

«Для меня большая честь передать эти анализаторы районной больнице. Убежден, что поддержка медицинских учреждений — это инвестиция в здоровье людей и будущее нашей громады, — отметил меценат Денис Парамонов. — Современное оборудование позволяет врачам быстрее и точнее устанавливать диагнозы, а пациентам — получать своевременную и качественную помощь. Бизнес, меценаты и громада должны объединять усилия по развитию медицины. Мы всегда подставим плечо в такое непростое для страны время».

По словам директора Богодуховской центральной районной больницы Оксаны Сизоненко, данный анализатор позволяет разгрузить лаборантов медучреждения.

«То есть мы сможем больше охватить людей анализами, сделать исследования более качественными, используя меньшее количество персонала. Мы очень благодарны Фонду Дениса Парамонова. Нам очень важна эта помощь, потому что на сегодняшний день, несмотря на то, что у нас есть 23 заключенных пакета с Национальной службой здоровья Украины, средств хватает разве что на погашение заработной платы и закупки лекарственных средств», — отметила директор больницы.

В свою очередь Богодуховский городской голова Владимир Белый также поблагодарил Благотворительный фонд Дениса Парамонова за предоставленное оборудование, добавив, что в сфере медицины всегда можно найти какие-то проблемы.

«Не хватает оборудования какого-нибудь. В данном случае анализатор, который нам сегодня передал Благотворительный фонд Дениса Парамонова, поможет работать нашим медицинским работникам, врачам. Это улучшает условия лечения и ускоряет их, ставя точные диагнозы», – подчеркнул Владимир Белый.

Напомним, недавно Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил «Региональный клинический центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ» в Харькове необходимой специальной дверью для работы рентгенкабинета и специальным фартуком для пациентов, чтобы они могли безопасно проходить рентгенографию.