Скоро откроют окружную Харькова, реактивные «шахеды» — итоги 3 июня

МГ «Объектив» напоминает главные новости Харькова и области 3 июня.

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Воздушный террор продолжается. В Харькове взрывы раздавались с 8:30. Прилеты фиксировали в Холодногорском и Основянском районах. В 11:30 беспилотник попал в частный дом в Холодногорском районе. Тяжелые ранения получила его владелица. Полицейские и медики «экстренки» пытались реанимировать женщину в течение часа. К сожалению, она скончалась. Как сообщил на месте попадания мэр Игорь Терехов, россияне утром атаковали город пятью «шахедами», два из которых были реактивными. Под ударами также находилась критическая и железнодорожная инфраструктура. В 11:00 россияне ударили по территории фермы в селе Ракитное Нововодолажской громады. Двое ее работников, мужчины, погибли. Еще девять человек пострадали. Четырех из них госпитализировали. Это 17-летний парень и трое мужчин, один из них — в тяжелом состоянии. У остальных пострадавших острый стресс.

Хотя технически это сделать сложно, сообщил на пресс-конференции начальник ХОВА Олег Синегубов, отвечая на вопросы МГ «Объектив». После этого отрезок откроют для гражданских автомобилей, однако там появятся новые дорожные знаки, которые будут носить рекомендательный характер — где ездить не стоит. По словам Синегубова, это направления на Дергачи, Циркуны и в целом вся северная часть окружной. Ведь, подчеркнул он, антидроновые сетки не спасут от «шахедов» и «ланцетов», есть случаи их пробития «молниями».

Накануне на этой дороге беспилотник повредил машину. По словам Синегубова, это был «ланцет» или «молния». В конце апреля в областной Службе восстановления и развития инфраструктуры сообщали, что в то время финансирование на устройство антидроновых сетей на государственных дорогах Харьковщины отсутствовало.

Кадровые и антикоррупционные изменения мэр Харькова анонсировал перед внеочередной сессией горсовета. Терехов предложил депутатам сократить количество заместителей городского головы с 13 до 8. По его словам, это поможет убрать лишние звенья и избежать размытой ответственности. Еще в Харькове планируют создать новый департамент внутреннего контроля и аудита, который будет подчиняться непосредственно мэру. Новая структура будет жестко проверять, как коммунальные предприятия и городские департаменты используют бюджетные средства, заверил Терехов. И добавил: неприкасаемых в Харькове не будет. Напомним, 11 мая мэр уволил своего заместителя Дмитрия Липового. И вскоре прокомментировал: это первый шаг в процессе обновления управленческой структуры горсовета. 14 мая в мэрии правоохранители проводили обыски — по данным ОО «ХАЦ», якобы в департаменте цифровой трансформации, и речь идет о махинациях с бюджетными средствами. Силовики обыски не комментировали.

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