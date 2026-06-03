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Восемь заместителей из 13 осталось у мэра Харькова Терехова: кого сократили

Общество 19:40   03.06.2026
Оксана Якушко
Восемь заместителей из 13 осталось у мэра Харькова Терехова: кого сократили

В Харькове на внеочередной сессии сократили количество заместителей городского головы Игоря Терехова, сообщает пресс-служба горсовета.

На 55-й внеочередной сессии Харьковского горсовета депутаты поддержали сокращение количества заместителей мэра города. Это сделали ради оптимизации структуры исполнительных органов.

«Согласно решению, в связи с переводом на другие должности с 4 июня будут уволены Татьяна Овинникова с должности заместителя городского головы по вопросам градостроительства и архитектуры, Алексей Топчий – с должности заместителя городского головы – директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, Роман Шабала – с должности заместителя городского головы – директора Департамента экономики и коммунального имущества, а также Юрий Шпарага – с должности заместителя городского головы по доступности и внутренне перемещенных лиц», — сообщает Харьковский горсовет.

Также в горсовете переименовали ряд должностей. Должности заместителя городского головы по цифровой трансформации, заместителя городского головы – директора Департамента контроля, заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, заместителя городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города и заместителя городского головы по вопросам стратегического развития города – все их переименовали в должности заместителей городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов.

Теперь у мэра осталось восемь заместителей: первый заместитель, пять заместителей по деятельности исполнительных органов, заместитель городского головы – управляющий делами исполнительного комитета горсовета и заместитель городского головы – директор Департамента бюджета и финансов.

Сокращение количества заместителей вызвано тем, что структура городской власти формировалась еще в мирное время, поэтому для более быстрой и эффективной работы управление должно стать проще.

«Это не о сокращении ради сокращения. Это чтобы в системе не было лишних звеньев и размытой ответственности: меньшее дублирование, меньше лишних затрат, больше конкретной работы и персональной ответственности. Каждая должность должна быть оправдана результатом», — объяснил мэр Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 19:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на внеочередной сессии сократили количество заместителей городского головы Игоря Терехова, сообщает пресс-служба горсовета.".