Восемь заместителей из 13 осталось у мэра Харькова Терехова: кого сократили
В Харькове на внеочередной сессии сократили количество заместителей городского головы Игоря Терехова, сообщает пресс-служба горсовета.
На 55-й внеочередной сессии Харьковского горсовета депутаты поддержали сокращение количества заместителей мэра города. Это сделали ради оптимизации структуры исполнительных органов.
«Согласно решению, в связи с переводом на другие должности с 4 июня будут уволены Татьяна Овинникова с должности заместителя городского головы по вопросам градостроительства и архитектуры, Алексей Топчий – с должности заместителя городского головы – директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, Роман Шабала – с должности заместителя городского головы – директора Департамента экономики и коммунального имущества, а также Юрий Шпарага – с должности заместителя городского головы по доступности и внутренне перемещенных лиц», — сообщает Харьковский горсовет.
Также в горсовете переименовали ряд должностей. Должности заместителя городского головы по цифровой трансформации, заместителя городского головы – директора Департамента контроля, заместителя городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, заместителя городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города и заместителя городского головы по вопросам стратегического развития города – все их переименовали в должности заместителей городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов.
Теперь у мэра осталось восемь заместителей: первый заместитель, пять заместителей по деятельности исполнительных органов, заместитель городского головы – управляющий делами исполнительного комитета горсовета и заместитель городского головы – директор Департамента бюджета и финансов.
Сокращение количества заместителей вызвано тем, что структура городской власти формировалась еще в мирное время, поэтому для более быстрой и эффективной работы управление должно стать проще.
«Это не о сокращении ради сокращения. Это чтобы в системе не было лишних звеньев и размытой ответственности: меньшее дублирование, меньше лишних затрат, больше конкретной работы и персональной ответственности. Каждая должность должна быть оправдана результатом», — объяснил мэр Игорь Терехов.
Читайте также: Выбросили ребенка из окна, чтобы спасти: семья чудом выбралась из пожара
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: внеочередная сессия горсовета, заместитель мэра, Игорь Терехов, Роман Шабала, сокращение, Татьяна Овинникова, топчий, Харьков, Шпарага;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Восемь заместителей из 13 осталось у мэра Харькова Терехова: кого сократили», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 июня 2026 в 19:40;