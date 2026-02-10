Денис Парамонов: Допомогли обладнати рентгенкабінет Центру «Гіппократ»
Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив КНП «Регіональний клінічний центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Гіппократ» в Харкові усім необхідним для роботи рентгенкабінету. Це дозволить надавати широкий спектр медичних послуг для дітей. Про це йдеться на сайті Фонду.
Після звернення керівництва Центру «Гіппократ» для медустанови було придбано та встановлено сучасні двері до рентгенкабінету. Окрім цього, для пацієнтів надано спеціальний фартух, щоб під час проходження рентгенографії вони не отримували понаднормову дозу випромінювання. Гостро також стояло питання щодо забезпечення Центру «Гіппократ» будівельним матеріалом, а саме — плитою зі спецматеріалу, щоб можна було продовжити ремонтні роботи в закладі. Фонд забезпечив Центр і цим будівельним матеріалом.
«Ми вже довгий час є надійним партнером для Реабілітаційного дитячого центру «Гіппократ». Тут реабілітацію проходять діти з інвалідністю та порушеннями розвитку. Наша допомога дає можливість постійно покращувати якість медичних послуг, створюючи усі умови для того, щоб Центр був одним з найбільш розвинених в Україні. А найкраща вдячність за нашу турботу — це постійне покращення якості життя маленьких пацієнтів «Гіппократу» та їхніх родин», — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.
У свою чергу директор Центру «Гіппократ» Роман Марабян висловив щиру вдячність за допомогу Благодійному фонду Дениса Парамонова, підкресливши, що завдяки цьому вдалося облаштувати дуже сучасний рентгенкабінет, який відповідає усім вимогам рентгензахисту.
«Ми придбали найкращий рентгензахисний гіпсокартон, який тільки є в Україні, та високоякісні двері із суперзахистом. Все це дозволило нам облаштувати такий сучасний кабінет. Обстеження будуть проводитися на спеціальному рентгенобладнанні, що відповідає усім сучасним вимогам. Я думаю, що наш кабінет буде одним з найкращих на Харківщині, а може і в Україні під ці завдання, що стоять перед нашим центром, нашою командою і пацієнтами. Тому ми дуже вдячні. Наявність ліцензії та рентгенкабінету допоможе нам отримувати дозволи на проведення сучасних стаціонарних послуг для дітей, які потребують паліативної допомоги», — зазначив Роман Марабян.
Нагадаємо, влітку, 2025 року, завдяки Благодійному фонду Дениса Парамонова в Центрі «Гіппократ» вдалося змонтувати сучасні батареї для обігріву приміщень в холодну пору року. Також свого часу Фонд здійснив багаторічну мрію фахівців «Гіппократу» та їхніх пацієнтів, подарувавши інтерактивну дошку для того, щоб діти мали змогу проходити реабілітацію за сучасними методиками.
Крім цього, Фонд зробив ремонт в укритті «Гіппократу», щоб під час повітряних тривог пацієнти та персонал закладу могли безпечно продовжувати реабілітацію.
Також нагадаємо, що в рамках своєї програми ЗДОРОВІ Благодійний фонд Дениса Парамонова вже забезпечив різноманітним медичним оснащенням понад 750 лікарень в усіх куточках України.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: благотворительный фонд Дениса Парамонова, Денис Парамонов, медицинское оборудование, центр;
10 Лютого 2026 в 11:35