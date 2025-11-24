Live

Боксерка клубу «SMK-SPORT» Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу

Спорт 11:45   24.11.2025
Олексій Наумов
Боксерка клубу «SMK-SPORT» Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу Фото: БФ Дениса Парамонова

Боксерка Ганна Охота у складі збірної України здобула бронзову медаль на Кубку світу в Індії. Спортсменка є вихованкою боксерського клубу «SMK-SPORT», що фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова. Про це повідомляється на сайті фонду.

У межах змагань Ганна Охота продемонструвала високий рівень підготовки та стабільний виступ. Бронзова нагорода стала результатом поєдинків, у яких брали участь найсильніші спортсменки з різних континентів.

«Вітаю нашу боксерку з бронзовою медаллю! Блискучий виступ Ганни Охоти на Кубку світу продемонстрував усю міць української боксерської школи. Сама поїздка на змагання світового рівня вже є для кожного спортсмена видатною подією, а здобуття медалі дає ще більші стимули для подальших звершень. Ми завжди підтримуємо Ганну та інших українських спортсменів на шляху до видатних перемог. Бажаю Ганні подальших здобутків на ринзі!», — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.

Боксерка отримала бронзу
Фото: БФ Дениса Парамонова

Ганна Охота є уродженкою Горішніх Плавнів, що на Полтавщині, наразі тренується в Сумах в одному з боксерських клубів «SMK-SPORT», що фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова. За роки спортивної кар’єри вона виборола низку нагород, зокрема стала срібною призеркою Чемпіонату світу 2018 року та бронзовою призеркою чемпіонатів Європи 2018 і 2019 років. Також спортсменка є багаторазовою чемпіонкою України та входить до національної збірної.

Боксерка отримала бронзу
Фото: БФ Дениса Парамонова

Нагадаємо, Федерація боксу України визнала Ганну Охоту найкращою боксеркою країни у вересні 2025 року. У федерації відзначили її потужний виступ на Чемпіонаті світу в Ліверпулі, де спортсменка вийшла до чвертьфіналу.

Автор: Олексій Наумов
