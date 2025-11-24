Боксерка клубу «SMK-SPORT» Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу
Боксерка Ганна Охота у складі збірної України здобула бронзову медаль на Кубку світу в Індії. Спортсменка є вихованкою боксерського клубу «SMK-SPORT», що фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова. Про це повідомляється на сайті фонду.
У межах змагань Ганна Охота продемонструвала високий рівень підготовки та стабільний виступ. Бронзова нагорода стала результатом поєдинків, у яких брали участь найсильніші спортсменки з різних континентів.
«Вітаю нашу боксерку з бронзовою медаллю! Блискучий виступ Ганни Охоти на Кубку світу продемонстрував усю міць української боксерської школи. Сама поїздка на змагання світового рівня вже є для кожного спортсмена видатною подією, а здобуття медалі дає ще більші стимули для подальших звершень. Ми завжди підтримуємо Ганну та інших українських спортсменів на шляху до видатних перемог. Бажаю Ганні подальших здобутків на ринзі!», — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.
Ганна Охота є уродженкою Горішніх Плавнів, що на Полтавщині, наразі тренується в Сумах в одному з боксерських клубів «SMK-SPORT», що фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова. За роки спортивної кар’єри вона виборола низку нагород, зокрема стала срібною призеркою Чемпіонату світу 2018 року та бронзовою призеркою чемпіонатів Європи 2018 і 2019 років. Також спортсменка є багаторазовою чемпіонкою України та входить до національної збірної.
Нагадаємо, Федерація боксу України визнала Ганну Охоту найкращою боксеркою країни у вересні 2025 року. У федерації відзначили її потужний виступ на Чемпіонаті світу в Ліверпулі, де спортсменка вийшла до чвертьфіналу.
Новини за темою:
- Категорії: Спорт; Теги: благотворительный фонд Дениса Парамонова, бокс, Денис Парамонов, спорт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Боксерка клубу «SMK-SPORT» Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу», то перегляньте більше у розділі Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2025 в 11:45;