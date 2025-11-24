Боксерша клуба «SMK-SPORT» Анна Охота завоевала бронзу на Кубке мира по боксу

Боксерша Анна Охота в составе сборной Украины получила бронзовую медаль на Кубке мира в Индии. Спортсменка является воспитанницей боксерского клуба «SMK-SPORT», финансируемого Благотворительным фондом Дениса Парамонова. Об этом сообщается на сайте фонда.

В рамках соревнований Анна Охота продемонстрировала высокий уровень подготовки и стабильное выступление. Бронзовая награда стала результатом поединков, в которых участвовали сильнейшие спортсменки из разных континентов.

«Приветствую нашу боксершу с бронзовой медалью! Блестящее выступление Анны Охоты на Кубке мира продемонстрировало всю мощь украинской боксерской школы. Сама поездка на соревнование мирового уровня уже является для каждого спортсмена выдающимся событием, а завоевание медали дает еще большие стимулы для дальнейших свершений. Мы всегда поддерживаем Анну и других украинских спортсменов на пути к выдающимся победам. Желаю Анне дальнейших достижений на ринге!», — отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов.

Анна Охота является уроженкой Горишних Плавней Полтавской области, сейчас тренируется в Сумах в одном из боксерских клубов «SMK-SPORT», финансируемом Благотворительным фондом Дениса Парамонова. За годы спортивной карьеры она завоевала ряд наград, в частности стала серебряным призером Чемпионата мира 2018 года и бронзовым призером чемпионатов Европы 2018 и 2019 годов. Также спортсменка является многократной чемпионкой Украины и входит в сборную.

Напомним, Федерация бокса Украины признала Анну Охоту лучшей боксершей страны в сентябре 2025 года. В федерации отметили ее мощное выступление на Чемпионате мира в Ливерпуле, где спортсменка вышла в четвертьфинал.