Денис Парамонов: Помогли оборудовать рентгенкабинет Центра «Гиппократ»

Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил КНП «Региональный клинический центр медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям «Гиппократ» в Харькове всем необходимым для работы рентгенкабинета. Это позволит предоставлять широкий спектр медицинских услуг для детей. Об этом говорится на сайте Фонда.

После обращения руководства Центра «Гиппократ» для медучреждения была приобретена и установлена ​​современная дверь в рентгенкабинет. Кроме этого, для пациентов предоставлен специальный фартук, чтобы при прохождении рентгенографии они не получали сверхдозу излучения. Остро также стоял вопрос обеспечения Центра «Гиппократ» строительным материалом, а именно — плитой из спецматериала, чтобы можно было продолжить ремонтные работы в заведении. Фонд снабдил Центр и этим строительным материалом.

«Мы уже долгое время являемся надежным партнером для Реабилитационного детского центра «Гиппократ». Здесь реабилитацию проходят дети с инвалидностью и нарушениями развития. Наша помощь позволяет постоянно улучшать качество медицинских услуг, создавая все условия для того, чтобы Центр был одним из наиболее развитых в Украине. А лучшая благодарность за нашу заботу – это постоянное улучшение качества жизни маленьких пациентов «Гиппократа» и их семей», – отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов.

<br />

В свою очередь, директор Центра «Гиппократ» Роман Марабян выразил искреннюю благодарность за помощь Благотворительному фонду Дениса Парамонова, подчеркнув, что благодаря этому удалось обустроить очень современный рентгенкабинет, отвечающий всем требованиям рентгензащиты.

«Мы приобрели лучший рентгензащитный гипсокартон, который есть только в Украине, и высококачественные двери с суперзащитой. Все это позволило нам обустроить современный кабинет. Обследования будут проводиться на специальном рентгеноборудовании, отвечающем всем современным требованиям. Я думаю, что наш кабинет будет одним из лучших в Харьковской области, а может и в Украине под эти задачи, которые стоят перед нашим центром, нашей командой и пациентами. Поэтому мы очень благодарны. Наличие лицензии и рентгенкабинета поможет нам получать разрешения на проведение современных стационарных услуг для детей, нуждающихся в паллиативной помощи», — отметил Роман Марабян.

Напомним, летом, 2025, благодаря Благотворительному фонду Дениса Парамонова в Центре «Гиппократ» удалось смонтировать современные батареи для обогрева помещений в холодное время года. Также в свое время Фонд осуществил многолетнюю мечту специалистов «Гиппократа» и их пациентов, подарив интерактивную доску для того, чтобы дети могли проходить реабилитацию по современным методикам.

Кроме того, Фонд сделал ремонт в укрытии «Гиппократа», чтобы во время воздушных тревог пациенты и персонал заведения могли безопасно продолжать реабилитацию.

Также напомним, что в рамках своей программы ЗДОРОВЫЕ Благотворительный фонд Дениса Парамонова уже обеспечил разнообразным медицинским оснащением более 750 больниц во всех уголках Украины.