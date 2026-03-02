Результат системної підтримки: боксерка Ганна Охота у фіналі STRANDJA-2026

У столиці Болгарії Софії закінчився Міжнародний турнір класу А «STRANDJA» 2026. За підсумками змагань боксерка Ганна Охота, яка представляє клуб «SMK-SPORT», у складі Національної збірної України здобула срібну медаль.

Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова.

Турнір «STRANDJA» є одним з найстаріших у світі і високо цінується серед професійних боксерів. Цього разу в змаганнях взяли участь спортсмени з 32 країн, серед яких була і збірна України. В її складі виступала Ганна Охота, яка представляє клуб «SMK-SPORT», що повністю фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова.

На шляху до фіналу турніру в напружених поєдинках українська боксерка перемогла Айгерім Саттібаєву з Казахстану, а в півфіналі — представницю Монголії Номундарі Енх-Амгалан. Фінальний поєдинок був дуже напруженим, де у ваговій категорії до 48 кг Ганна Охота зустрічалася з боксеркою з Узбекистану Сабіною Бобокуловою.Зрештою за підсумками турніру Ганна Охота стала срібною призеркою.

«Срібло нашої боксерки з «SMK-SPORT» в складі Національної збірної – це приголомшливий успіх! Вітаємо Ганну з цим блискучим результатом, адже подібні змагання є підготовчими етапами до Олімпійських ігор і сподіваємося, що Ганна Охота гідно представлятиме Україну й надалі. Ми у свою чергу докладемо максимальні зусилля задля розвитку боксу в Україні, розвиваючи клуби «SMK-SPORT», де може займатися кожна дитина абсолютно безкоштовно», — зазначив меценат та засновник однойменного Благодійного фонду Денис Парамонов.

Нагадаємо, восени 2025 року боксерка Ганна Охота у складі збірної України здобула бронзову медаль на Кубку світу в Індії. Спортсменка є вихованкою боксерського клубу «SMK-SPORT», що повністю фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова.

Також Ганна Охота була визнана найкращою боксеркою вересня в Україні в 2025 році. Таке почесне звання ій надали у Федерації боксу України.