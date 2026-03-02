Live
  • Пн 02.03.2026
  • Харків  +2°С
  • USD 43.1
  • EUR 50.87
  • 06:27

Результат системної підтримки: боксерка Ганна Охота у фіналі STRANDJA-2026

Спорт 10:00   02.03.2026
Олексій Наумов
Результат системної підтримки: боксерка Ганна Охота у фіналі STRANDJA-2026 Фото: БФ Дениса Парамонова

У столиці Болгарії Софії закінчився Міжнародний турнір класу А «STRANDJA» 2026. За підсумками змагань боксерка Ганна Охота, яка представляє клуб «SMK-SPORT», у складі Національної збірної України здобула срібну медаль.

Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова.

Анна Охота завоевала серебряную медаль на Международном турнире
Фото: БФ Дениса Парамонова

Турнір «STRANDJA» є одним з найстаріших у світі і високо цінується серед професійних боксерів. Цього разу в змаганнях взяли участь спортсмени з 32 країн, серед яких була і збірна України. В її складі виступала Ганна Охота, яка представляє клуб «SMK-SPORT», що повністю фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова.

На шляху до фіналу турніру в напружених поєдинках українська боксерка перемогла Айгерім Саттібаєву з Казахстану, а в півфіналі — представницю Монголії Номундарі Енх-Амгалан. Фінальний поєдинок був дуже напруженим, де у ваговій категорії до 48 кг Ганна Охота зустрічалася з боксеркою з Узбекистану Сабіною Бобокуловою.Зрештою за підсумками турніру Ганна Охота стала срібною призеркою.

Анна Охота завоевала серебряную медаль на Международном турнире
Фото: БФ Дениса Парамонова

«Срібло нашої боксерки з «SMK-SPORT» в складі Національної збірної – це приголомшливий успіх! Вітаємо Ганну з цим блискучим результатом, адже подібні змагання є підготовчими етапами до Олімпійських ігор і сподіваємося, що Ганна Охота гідно представлятиме Україну й надалі. Ми у свою чергу докладемо максимальні зусилля задля розвитку боксу в Україні, розвиваючи клуби «SMK-SPORT», де може займатися кожна дитина абсолютно безкоштовно», — зазначив меценат та засновник однойменного Благодійного фонду Денис Парамонов.

Нагадаємо, восени 2025 року боксерка Ганна Охота у складі збірної України здобула бронзову медаль на Кубку світу в Індії. Спортсменка є вихованкою боксерського клубу «SMK-SPORT», що повністю фінансується Благодійним фондом Дениса Парамонова.

Також Ганна Охота була визнана найкращою боксеркою вересня в Україні в 2025 році. Таке почесне звання ій надали у Федерації боксу України.

Автор: Олексій Наумов
Популярно
Гололобов: у Малій Данилівці в пожежі загинула людина
Гололобов: у Малій Данилівці в пожежі загинула людина
02.03.2026, 10:15
Вибухи прогриміли в Харкові вранці 2 березня: що відомо (доповнено)
Вибухи прогриміли в Харкові вранці 2 березня: що відомо (доповнено)
02.03.2026, 09:16
Новини Харкова – головне 2 березня: удари по місту, пожежі
Новини Харкова – головне 2 березня: удари по місту, пожежі
02.03.2026, 09:22
Сьогодні 2 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 березня 2026: яке свято та день в історії
02.03.2026, 06:00
На Аерокосмічному проспекті перекинулася фура – ​​соцмережі (фото/відео)
На Аерокосмічному проспекті перекинулася фура – ​​соцмережі (фото/відео)
02.03.2026, 10:20
Де намагався прорватися ворог на Харківщині, розповів уранці Генштаб
Де намагався прорватися ворог на Харківщині, розповів уранці Генштаб
02.03.2026, 08:10

Новини за темою:

10.02.2026
Денис Парамонов: Допомогли обладнати рентгенкабінет Центру «Гіппократ»
06.02.2026
Денис Парамонов: Ми забезпечили дитячі лікарні потужними зарядними станціями
20.01.2026
Фонд Дениса Парамонова передає EcoFlow для дитячих реанімацій по всій Україні
09.12.2025
Денис Парамонов: забезпечимо Київський центр дитячої кардіохірургії оснащенням
24.11.2025
Боксерка клубу «SMK-SPORT» Ганна Охота здобула бронзу на Кубку світу з боксу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Результат системної підтримки: боксерка Ганна Охота у фіналі STRANDJA-2026», то перегляньте більше у розділі Спорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2026 в 10:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "У столиці Болгарії Софії закінчився Міжнародний турнір класу А «STRANDJA» 2026. За підсумками змагань боксерка Ганна Охота,".